Trovato morto il ricercatore che denunciò le pratiche di OpenAI: le autorità parlano di suicidio.

Suchir Balaji, ex ricercatore di OpenAI che denunciò le pratiche della società accusandola di violazione delle norme di copyright, è stato trovato di recente morto nella sua abitazione a San Francisco.

Secondo quanto riportano i media americani, la morte del 26enne è stata catalogata come suicidio.

Lo scorso ottobre Balaji aveva raccontato al New York Times i suoi timori su OpenAI, denunciando la violazione delle norme americane sul copyright per addestrare ChatGPT. Balaji aveva spiegato che ChatGPT e le altre chatbot avrebbero distrutto le organizzazioni che creano contenuti digitali per addestrare i loro sistemi di IA.