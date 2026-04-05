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Contro ignoti Denuncia per la divulgazione delle registrazioni delle chiamate d'emergenza su Crans-Montana

Noemi Hüsser

5.4.2026

Le registrazioni delle chiamate d'emergenza della notte dell'incendio di Crans-Montana sono state pubblicate sui portali di informazione di tutta la Svizzera.
Le registrazioni delle chiamate d'emergenza della notte dell'incendio di Crans-Montana sono state pubblicate sui portali di informazione di tutta la Svizzera.
Cyril Zingaro/KEYSTONE/dpa

In seguito alla pubblicazione delle registrazioni delle chiamate di emergenza della notte dell'incendio a Crans-Montana, l'organizzazione di soccorso del Vallese ha sporto denuncia contro ignoti.

05.04.2026, 11:25

05.04.2026, 11:58

Hai fretta? blue News riassume per te

  • L'organizzazione di soccorso del Vallese ha sporto denuncia contro ignoti per la divulgazione delle registrazioni audio delle chiamate di emergenza della notte dell'incendio a Crans-Montana.
  • Gli avvocati delle vittime hanno ricevuto tutte le 144 chiamate di emergenza come file, comprese quelle non correlate all'incendio, che sono state rese pubbliche poco dopo.
  • L'accusa è rivolta agli avvocati e alle autorità per la possibile violazione del segreto d'ufficio e della protezione dei dati a causa di una selezione inadeguata dei dati.
Mostra di più

L'organizzazione cantonale di soccorso del Vallese (OCVS) ha sporto denuncia contro ignoti per la divulgazione e la pubblicazione di registrazioni audio sensibili delle chiamate di emergenza della notte dell'incendio a Crans-Montana. Lo riporta il «Tages Anzeiger».

Nell'ambito del trasferimento dei file, tutte le chiamate al numero di emergenza 144 sono state inviate agli avvocati delle vittime sottoforma di file audio. Queste includevano però anche chiamate non correlate al rogo in questione.

File non smistati

Poco dopo la consegna, i file sono stati pubblicati prima sui portali di notizie francesi e poi in tutta la Svizzera.

L'OCVS sostiene che sono stati violati il segreto professionale e d'ufficio e la legge sulla protezione dei dati. La denuncia è diretta contro gli avvocati, ma anche contro la procura e la polizia. Quest'ultima è accusata di non aver smistato i file audio da quelli non pertinenti prima di trasmetterli.

Se la denuncia avrà successo, le autorità responsabili dovranno consegnare il caso.

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