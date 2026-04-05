L'organizzazione cantonale di soccorso del Vallese (OCVS) ha sporto denuncia contro ignoti per la divulgazione e la pubblicazione di registrazioni audio sensibili delle chiamate di emergenza della notte dell'incendio a Crans-Montana. Lo riporta il «Tages Anzeiger».
Nell'ambito del trasferimento dei file, tutte le chiamate al numero di emergenza 144 sono state inviate agli avvocati delle vittime sottoforma di file audio. Queste includevano però anche chiamate non correlate al rogo in questione.
File non smistati
Poco dopo la consegna, i file sono stati pubblicati prima sui portali di notizie francesi e poi in tutta la Svizzera.
L'OCVS sostiene che sono stati violati il segreto professionale e d'ufficio e la legge sulla protezione dei dati. La denuncia è diretta contro gli avvocati, ma anche contro la procura e la polizia. Quest'ultima è accusata di non aver smistato i file audio da quelli non pertinenti prima di trasmetterli.
Se la denuncia avrà successo, le autorità responsabili dovranno consegnare il caso.