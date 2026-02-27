  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

«Andava a velocità elevatissima» Tram deraglia a Milano: due morti e 38 feriti

SDA

27.2.2026 - 19:48

Il convoglio della linea 9 esce dai binari a forte velocità e si schianta contro un palazzo in viale Vittorio Veneto, mentre la Procura indaga su scambio e possibile malore del conducente.

Keystone-SDA

27.02.2026, 19:48

27.02.2026, 20:00

Sono due le vittime del deragliamento del tram della linea 9 avvenuto nel pomeriggio a Milano. Lo ha confermato sul posto il procuratore Marcello Viola, che coordina le indagini. «È stato un impatto devastante», si è limitato a commentare.

Il bilancio, ancora provvisorio, conta anche 38 feriti, alcuni dei quali in condizioni gravi e trasportati all’ospedale Niguarda. I vigili del fuoco sono intervenuti con cinque mezzi e 25 uomini. Sul luogo dell’incidente sono accorse numerose ambulanze, la Polizia locale e le altre forze dell’ordine.

La corsa fuori controllo

L'incidente è avvenuto poco dopo le 16 lungo viale Vittorio Veneto. Il tram stava procedendo da piazza Repubblica verso Porta Venezia quando, per cause ancora da accertare, è deragliato all’altezza dell’incrocio con via Lazzaretto.

Il convoglio, che secondo le prime ricostruzioni viaggiava a velocità molto elevata, è uscito dai binari durante una curva, ha invaso la corsia opposta e, dopo aver urtato anche contro un albero - che potrebbe averne parzialmente rallentato la corsa - si è schiantato contro un edificio.

La sequenza è stata ripresa dalla telecamera di un’auto ferma al semaforo rosso nella direzione opposta. Nel video si vede il tram inclinarsi su un lato mentre attraversa la carreggiata riservata ai mezzi provenienti dal senso contrario. In testa alla fila delle auto si nota un fattorino in bicicletta che, intuendo il pericolo, scende rapidamente dal mezzo e si allontana.

Anche un passante si mette a correre per evitare la traiettoria del convoglio. Dopo l’impatto, il tram si inclina sul lato opposto, fermandosi tra una nube di polvere e bagliori provenienti dalla linea elettrica aerea.

L'inchiesta: velocità elevata e verifiche sullo scambio

La Procura di Milano ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e lesioni colpose. Le indagini, affidate alla Polizia locale, dovranno chiarire le cause del deragliamento. L’unico elemento certo, al momento, è l’alta velocità del mezzo al momento dell’uscita dai binari.

Sono in corso verifiche su uno scambio ferroviario presente nel punto in cui si incrociano due linee. Non si esclude nemmeno l’ipotesi di un malore del conducente, ma gli inquirenti precisano che nessuna pista può essere considerata prevalente. Gli accertamenti si preannunciano complessi: la Procura è pronta a nominare un consulente tecnico per le analisi cinematiche, mentre saranno esaminate sia le immagini delle telecamere della zona sia quelle interne del tram, che è stato posto sotto sequestro.

Saranno inoltre disposte le autopsie sulle due vittime, nell’ambito dell’inchiesta che dovrà ricostruire con precisione la dinamica e le eventuali responsabilità della tragedia.

Il video dell'incidente

I più letti

Vietato l'ingresso in Svizzera alla popstar albanese Soni Malaj, ecco perché
Tram deraglia a Milano: due morti e 40 feriti
Dalla neve fresca spuntano solo due sci: salvato appena in tempo da due passanti
Elian Lehto in terapia intensiva dopo una violenta caduta in allenamento
Ecco i meme più divertenti della terza serata di Sanremo 2026

Altre notizie

Gran Bretagna. I Verdi sfondano nel fortino laburista, Starmer vicino al capolinea

Gran BretagnaI Verdi sfondano nel fortino laburista, Starmer vicino al capolinea

USA-Iran. Pechino osserva il Golfo: intelligence satellitare e partita strategica con Washington

USA-IranPechino osserva il Golfo: intelligence satellitare e partita strategica con Washington

Medio Oriente. Corte Suprema israeliana mette in stand-by rle estrizioni per le Ong

Medio OrienteCorte Suprema israeliana mette in stand-by rle estrizioni per le Ong