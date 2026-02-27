❗️ Un tram è deragliato a Milano, finendo a grande velocità contro un palazzo in via Vittorio Veneto. Ci sarebbero alcuni feriti @ultimoranet pic.twitter.com/oF5VcDLnc1 — Ultimora.net (@ultimoranet) February 27, 2026

Il convoglio della linea 9 esce dai binari a forte velocità e si schianta contro un palazzo in viale Vittorio Veneto, mentre la Procura indaga su scambio e possibile malore del conducente.

Keystone-SDA SDA

Sono due le vittime del deragliamento del tram della linea 9 avvenuto nel pomeriggio a Milano. Lo ha confermato sul posto il procuratore Marcello Viola, che coordina le indagini. «È stato un impatto devastante», si è limitato a commentare.

Il bilancio, ancora provvisorio, conta anche 38 feriti, alcuni dei quali in condizioni gravi e trasportati all’ospedale Niguarda. I vigili del fuoco sono intervenuti con cinque mezzi e 25 uomini. Sul luogo dell’incidente sono accorse numerose ambulanze, la Polizia locale e le altre forze dell’ordine.

La corsa fuori controllo

L'incidente è avvenuto poco dopo le 16 lungo viale Vittorio Veneto. Il tram stava procedendo da piazza Repubblica verso Porta Venezia quando, per cause ancora da accertare, è deragliato all’altezza dell’incrocio con via Lazzaretto.

Il convoglio, che secondo le prime ricostruzioni viaggiava a velocità molto elevata, è uscito dai binari durante una curva, ha invaso la corsia opposta e, dopo aver urtato anche contro un albero - che potrebbe averne parzialmente rallentato la corsa - si è schiantato contro un edificio.

La sequenza è stata ripresa dalla telecamera di un’auto ferma al semaforo rosso nella direzione opposta. Nel video si vede il tram inclinarsi su un lato mentre attraversa la carreggiata riservata ai mezzi provenienti dal senso contrario. In testa alla fila delle auto si nota un fattorino in bicicletta che, intuendo il pericolo, scende rapidamente dal mezzo e si allontana.

Anche un passante si mette a correre per evitare la traiettoria del convoglio. Dopo l’impatto, il tram si inclina sul lato opposto, fermandosi tra una nube di polvere e bagliori provenienti dalla linea elettrica aerea.

L'inchiesta: velocità elevata e verifiche sullo scambio

La Procura di Milano ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e lesioni colpose. Le indagini, affidate alla Polizia locale, dovranno chiarire le cause del deragliamento. L’unico elemento certo, al momento, è l’alta velocità del mezzo al momento dell’uscita dai binari.

Sono in corso verifiche su uno scambio ferroviario presente nel punto in cui si incrociano due linee. Non si esclude nemmeno l’ipotesi di un malore del conducente, ma gli inquirenti precisano che nessuna pista può essere considerata prevalente. Gli accertamenti si preannunciano complessi: la Procura è pronta a nominare un consulente tecnico per le analisi cinematiche, mentre saranno esaminate sia le immagini delle telecamere della zona sia quelle interne del tram, che è stato posto sotto sequestro.

Saranno inoltre disposte le autopsie sulle due vittime, nell’ambito dell’inchiesta che dovrà ricostruire con precisione la dinamica e le eventuali responsabilità della tragedia.

Il video dell'incidente