Vallese Deraglia un treno della Matterhorn-Gotthard Bahn

SDA

15.2.2026 - 13:42

La stazione di Täsch, nei pressi della quale si è verificato il deragliamento.
La stazione di Täsch, nei pressi della quale si è verificato il deragliamento.
Keystone

Un treno della Matterhorn-Gotthard Bahn è uscito dai binari questa mattina poco dopo le 9 a Täsch, in Vallese. Per i passeggeri è stato allestito un servizio di bus sostitutivi.

Keystone-SDA

15.02.2026, 13:42

15.02.2026, 13:52

Il treno regionale era diretto da Visp verso Zermatt quando la parte anteriore del convoglio è deragliata nei pressi di Täsch, ha indicato oggi una portavoce della compagnia ferroviaria a Keystone-ATS.

I viaggiatori sono stati allontanati dal treno e indirizzati verso autobus sostitutivi. Al momento devono prevedere tempi di percorrenza più lunghi. Non è ancora noto quando le limitazioni termineranno, ha aggiunto la portavoce.

