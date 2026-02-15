ValleseDeraglia un treno della Matterhorn-Gotthard Bahn
Un treno della Matterhorn-Gotthard Bahn è uscito dai binari questa mattina poco dopo le 9 a Täsch, in Vallese. Per i passeggeri è stato allestito un servizio di bus sostitutivi.
Il treno regionale era diretto da Visp verso Zermatt quando la parte anteriore del convoglio è deragliata nei pressi di Täsch, ha indicato oggi una portavoce della compagnia ferroviaria.
I viaggiatori sono stati allontanati dal treno e indirizzati verso autobus sostitutivi. Al momento devono prevedere tempi di percorrenza più lunghi. Non è ancora noto quando le limitazioni termineranno, ha aggiunto la portavoce.