Deragliamento di un treno a Goppenstein, si temono feriti

Il traffico ferroviario a Goppenstein è attualmente limitato. Keystone

A seguito del deragliamento del treno avvenuto lunedì mattina sulla linea del Lötschberg, nei pressi della frazione vallesana di Goppenstein, sono stati sfollati 30 passeggeri. Lo ha confermato sulla piattaforma X la polizia cantonale.

L'incidente ferroviario è avvenuto attorno alle 7:00, stando a quanto comunicato in prima mattinata dalle autorità vallesane. L'intervento dei soccorsi è attualmente in corso.

Precedentemente, la polizia cantonale aveva affermato, sempre su X, di temere feriti. Contattata dall'agenzia Keystone-ATS, non è stata per ora in grado di fornire precisazioni in merito.

Stando al sito delle FFS, il traffico ferroviario lungo la tratta tra Goppenstein e Briga è interrotto almeno fino alle ore 16:00 a causa di una valanga. Secondo la compagnia ferroviaria BLS, una colata di neve si è staccata all'altezza della galleria Stockgraben, tra Goppenstein e Hohtenn, che avrebbe quindi causato il deragliamento del convoglio.

Il convoglio interessato è un RegioExpress partito da Spiez alle 6:12. Sempre secondo la compagnia ferroviaria bernese, a bordo si trovavano decine di passeggeri.

