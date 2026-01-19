Almeno 39 mortiDeragliamento in Spagna, Parmelin: «I nostri pensieri alle vittime e alle loro famiglie»
SDA
Il presidente della Confederazione Guy Parmelin trasmette un messaggio di simpatia della Confederazione a Madrid dopo il deragliamento di ieri sera nel paese iberico, che ha causato la morte di almeno 39 persone.
«La Svizzera esprime la sua profonda solidarietà alla Spagna dopo il tragico incidente ferroviario avvenuto in Andalusia. I nostri pensieri vanno alle vittime, alle loro famiglie e a tutto il popolo spagnolo», ha scritto oggi sulla rete sociale X.
Sollecitato da Keystone-ATS, il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) ha indicato di essere in contatto con le autorità locali competenti. Non dispone attualmente di informazioni relative a eventuali vittime svizzere.
I cittadini elvetici che si trovano sul posto sono pregati di seguire le istruzioni delle autorità locali.