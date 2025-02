I detenuti del Vallese contrabbandano la droga in carcere. Polizia cantonale del Vallese

Nonostante i rigidi controlli, il consumo di droga rimane un problema nelle carceri del Vallese. Sei detenuti di Crêtelongue sono risultati positivi al test e un bizzarro tentativo di contrabbando a Sion fornisce una panoramica sui metodi usati per far entrare gli stupefacenti in carcere.

Hai fretta? blue News riassume per te Sei detenuti sono risultati positivi al test antidroga nel carcere di Crêtelongue a Granges nel Canton Vallese.

Nonostante i controlli sistematici e casuali, il consumo di droga rimane un problema nel carcere.

Un caso scoperto a Sion mostra la creatività dei contrabbandieri: la resina di cannabis era nascosta in un pezzo di formaggio. Mostra di più

Nel carcere di Crêtelongue, a Granges nel Canton Vallese, lo scorso anno sei detenuti sono risultati positivi al test antidroga. Come riporta il quotidiano «Le Nouvelliste», nei loro campioni sono stati rilevati soprattutto THC, ma anche benzodiazepine e cocaina.

I detenuti in questione, di età compresa tra i 22 e i 45 anni, hanno dovuto subire un processo per consumo di droga. La notizia è stata riportata da «20 Minuten».

Il consumo di droga resta un problema

Secondo Georges Seewer, capo dell'Ufficio cantonale per l'esecuzione delle pene e delle misure, tutti i detenuti di Crêtelongue sono sottoposti a controlli sistematici per verificare la presenza di droghe.

Devono fornire un campione di urina non appena entrano nella prigione e ulteriori test vengono effettuati prima e dopo l'uscita dalla detenzione, su richiesta delle autorità o in caso di sospetto di uso di droga.

Nonostante le rigide misure di sicurezza, i controlli casuali mostrano che il consumo di droga continua a essere un problema nella prigione. Come gli stupefacenti arrivino dietro le sbarre rimane un mistero, ma un tentativo di contrabbando creativo in un altro carcere del Vallese fornisce un indizio.

Un pezzo di fumo nel formaggio

Nel carcere di Les Îles a Sion un visitatore ha cercato di consegnare a un detenuto un pacco apparentemente innocuo: una stecca di sigarette e un pezzo di formaggio. Ma durante la perquisizione, le guardie hanno scoperto sei pezzi di resina di cannabis nascosti nel cuneo.

La ricerca di indizi non ha portato a nulla. Il presunto fornitore ha spiegato di aver ricevuto il cibo da uno sconosciuto che a sua volta lo aveva ricevuto da un'altra persona. Il caso è stato archiviato per mancanza di prove.

