  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Maltempo Devastanti piogge in Thailandia e Sri Lanka. Il bilancio dei morti è pesante

SDA

28.11.2025 - 10:11

Lo Sri Lanka è uno dei Paesi flagellati dal maltempo.
Lo Sri Lanka è uno dei Paesi flagellati dal maltempo.
Keystone

Devastanti piogge si stanno abbattendo su diversi Paesi asiatici, in particolare Thailandia e Sri Lanka. Pesante il bilancio delle vittime.

Keystone-SDA

28.11.2025, 10:11

28.11.2025, 10:23

I decessi dovuti alle inondazioni nel sud della Thailandia sono 145, ha annunciato oggi un portavoce del governo. La provincia di Songkhla ha pagato il prezzo più alto con 100 morti.

«Il numero totale dei decessi nelle province meridionali ha raggiunto le 145 unità», ha dichiarato Siripong Angkasakulkiat durante un briefing con la stampa, in un momento in cui gran parte del Sud-Est asiatico sta soffrendo per le forti piogge e le frane dell'inizio della stagione delle piogge.

56 morti nello Sri Lanka

Lo Sri Lanka ha schierato oggi l'esercito per aiutare le vittime delle inondazioni e delle frane che hanno causato 56 morti e 21 dispersi.

Elicotteri, navi della marina e mezzi corazzati sono stati utilizzati per evacuare gli abitanti dei villaggi di aree remote dell'isola, ha dichiarato l'autorità per la gestione delle emergenze (DMC).

Delle 56 persone morte, 26 sono state sepolte vive da frane nel distretto di Badulla, nel centro del Paese. Secondo il DMC, 21 persone risultano ancora disperse e 14 sono ricoverate in ospedale.

Le forti piogge hanno continuato a cadere sull'isola, con alcune regioni che hanno registrato fino a 360 millimetri di pioggia nelle ultime 24 ore, hanno dichiarato le autorità.

I più letti

Padre svizzero multato in dogana perché i figli hanno mangiato due cornetti
Dopo la sconfitta di Madrid Marotta dà piena fiducia a Sommer, Chivu affonda nella sua dipendenza
Una valanga cade in una stazione sciistica tirolese, ecco il video degli sciatori in fuga
Il rientro di Aleksander Kilde fa piangere la fidanzata Mikaela Shiffrin
I genitori volano ai Caraibi con le figlie, ma quando tornano a casa vengono chiamati in tribunale

Altre notizie

Nel canton Vaud. Esposti i migliori scatti mediatici del 2024, scelti da Swiss e World Press Photo

Nel canton VaudEsposti i migliori scatti mediatici del 2024, scelti da Swiss e World Press Photo

Ucraina. L'Agenzia anticorruzione indaga su Andrii Jermak, braccio destro Zelensky

UcrainaL'Agenzia anticorruzione indaga su Andrii Jermak, braccio destro Zelensky

Ecco lo studio che lo rivela. Stai per riempire il carrello per il Black Friday? Occhio: un’offerta su tre è solo una messinscena

Ecco lo studio che lo rivelaStai per riempire il carrello per il Black Friday? Occhio: un’offerta su tre è solo una messinscena