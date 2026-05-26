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Pizzicato dalla polizia Di rientro dal Sud Italia con la moto Ape in autostrada, multato un turista svizzero

SDA

26.5.2026 - 17:09

L'uomo alla guida dell'Ape stava tornando in Svizzera da una vacanza in Sud Italia. (foto simbolica)
L'uomo alla guida dell'Ape stava tornando in Svizzera da una vacanza in Sud Italia. (foto simbolica)
Keystone

Dal Sud Italia alla Svizzera a bordo di una moto Ape, prendendo, però, la strada sbagliata. È successo a un turista svizzero che il lunedì di Pentecoste è stato fermato dagli agenti della Polizia stradale in autostrada, all'altezza di Carrodano, in provincia della Spezia, in Liguria.

Keystone-SDA

26.05.2026, 17:09

26.05.2026, 17:14

Due pattuglie lo hanno raggiunto mentre viaggiava tra auto e mezzi pesanti e lo hanno scortato fino alla prima uscita utile, comunica la Polizia stradale. Qui lo hanno multato dopo avergli spiegato il pericolo corso.

L'uomo ha spiegato di essere andato nella sua casa di vacanza al Sud e di essere sulla via del ritorno. Secondo il suo racconto, avrebbe sbagliato strada a causa delle indicazioni del navigatore.

Al turista è stata contestata la violazione del codice della strada che vieta la circolazione in autostrada dei veicoli non in grado di sviluppare e mantenere velocità adeguate alla sicurezza della circolazione.

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