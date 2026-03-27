Il cane Diego finalmente insieme al suo amato padrone, che si trova ancora in ospedale. Foto Facebook

Il meticcio aveva corso dietro al mezzo che aveva soccorso il suo umano, un uomo senza fissa dimora che si era ferito a un femore, fino all'ospedale. Non potendo entrare nella struttura, si era poi dato alla fuga, ma era stato ritrovato a 20 km di distanza e accolto da una struttura della zona. Ora, a distanza di qualche settimana, cane e padrone hanno potuto rivedersi.

Hai fretta? blue News riassume per te Il cane Diego, che alla fine di febbraio aveva rincorso l'ambulanza sulla quale era stato caricato il suo amato padrone, un uomo senza fissa dimora, ha potuto rincontrare il suo amato umano.

L'abbraccio, avvenuto presso l'ospedale di Nocera Inferiore dove l'uomo è ricoverato, è durato pochi minuti, ma è stato molto intenso.

Purtroppo i due hanno dovuto di nuovo separarsi, perché l'anziano deve ancora affrontare un lungo percorso di riabilitazione in una struttura specializzata.

Ma quando l'uomo verrà dimesso, potrà tornare a vivere fianco a fianco con il suo amato amico a quattro zampe. Mostra di più

Una storia a lieto fine arriva da Nocera Inferiore, in Campania.

Vi ricordate del cane Diego, che alla fine del mese di febbraio aveva rincorso l'ambulanza sulla quale era stato caricato il suo amato padrone, un uomo senza fissa dimora che si era rotto il femore e quindi aveva chiesto l'intervento dei sanitari?

Beh, nonostante l'animale sia arrivato - stanco, ma felice - fino all'ospedale, non aveva potuto entrare con il suo umano al pronto soccorso. E quindi, dopo essere scappato e poi ritrovato, era stato accolto presso una struttura che se ne sta prendendo cura.

Ma ora, dopo diverse settimane di separazione, Diego ha potuto rivedere il suo padrone, grazie all'intervento di alcuni volontari che hanno organizzato l'incontro molto atteso presso il nosocomio campano. Lo riporta, tra gli altri, «GreenMe».

L'abbraccio tra i due è durato pochi minuti, ma è stato molto intenso. Il cane si è stretto forte all'uomo con cui condivideva la vita per strada.

Purtroppo i due hanno dovuto di nuovo separarsi, perché l'uomo deve ancora affrontare un lungo percorso di riabilitazione in una struttura specializzata. E quindi per il momento il cane Diego rimane ancora sotto la tutela dei volontari.

Ma prima o poi, speriamo al più presto, i due potranno tornare a vivere uno a fianco dell'altro.