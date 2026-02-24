  1. Clienti privati
Condannato Diffama operatore dell'asilo alla cassa della Migros, ecco quanto gli è costata la bugia

Andreas Fischer

24.2.2026

Mentre faceva la spesa, un uomo ha accusato di pedofilia un'operatrice dell'asilo nido di Migros.
Mentre faceva la spesa, un uomo ha accusato di pedofilia un'operatrice dell'asilo nido di Migros.
KEYSTONE

Un uomo di 28 anni diffama un'operatrice di asilo nido dandole della pedofila in un negozio Migros. Viene chiamata la polizia. Ora la bugia gli costa 1'700 franchi e la fedina penale sporca.

Andreas Fischer

24.02.2026, 07:51

24.02.2026, 07:55

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Un ragazzo di 28 anni ha deliberatamente e falsamente accusato di pedofilia un dipendente dell'asilo nido di una filiale Migros.
  • La cassiera, allarmata, ha informato la responsabile della scuola materna, che ha poi chiamato la polizia.
  • Il pubblico ministero ha condannato l'uomo a una multa, non sospesa con la condizionale, di 900 franchi per diffamazione. Dovrà inoltre pagare le spese processuali.
Mostra di più

La diffamazione gli è costata cara: un 28enne svizzero ha chiacchierato con una cassiera di un negozio Migros e ha affermato che un dipendente di un asilo nido era un pedofilo, pur sapendo che l'accusa era falsa.

Ha persino fornito il nome dell'uomo e ha mostrato alla cassiera il suo profilo Instagram sul suo smartphone.

Il 28enne ha corroborato la sua falsa accusa dicendo che frequentava la stessa classe dell'uomo che lavorava al nido.

Un'accusa deliberatamente falsa diventa costosa

Come riporta la «Neue Zürcher Zeitung», citando un'ordinanza sanzionatoria, la cassiera a cui il 28enne ha fatto le false dichiarazioni, ha contattato il direttore dell'asilo nido, che ha chiamato la polizia.

L'incidente, risalente al 2024, è finito alla Procura di Limmattal/Albis, che ha ora condannato l'uomo a una multa di 900 franchi (30 aliquote giornaliere da 30 franchi l'una) per diffamazione.

La sua falsa insinuazione è stata fatta deliberatamente - sapendo che avrebbe danneggiato la reputazione della parte lesa e il suo sentirsi una persona onorevole.

Siccome è stato multato senza la condizionale, ciò indica che a carico del 28enne c'è una precedente condanna. L'uomo dovrà inoltre pagare 800 franchi di spese legali.

In totale, la falsa accusa gli costerà 1'700 franchi; restano riservate eventuali richieste di risarcimento in sede civile.

