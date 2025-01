Melania Trump con il marito Donald. Evan Vucci/AP/dpa

Melania Trump è di fronte a una grande sfida: le mancano infatti ancora gli abiti giusti da indossare in occasione dell'insediamento del marito. Questo perché gli stilisti si stanno trattenendo.

Carlotta Henggeler

Hai fretta? blue News riassume per te Alcuni stilisti si rifiutano di vestire Melania Trump per l'insediamento del marito per non essere associati a lei.

Melania ha già avuto difficoltà a trovare stilisti in occasione del primo giuramento del 2017 e ha finito per indossare un abito di Ralph Lauren e un altro di Herve Pierre.

Lo stilista personale di Melania Trump, Herve Pierre, acquista quasi tutti i suoi abiti in saldo, poiché l'industria della moda non collabora molto con lei. Mostra di più

Melania Trump sta affrontando un grandissimo problema inaspettato. Mentre il mondo intero è in attesa dell'insediamento del marito Donald, resta il dilemma su quali stilisti siano disposti a vestire la 54enne per questa importante occasione.

Il mondo della moda è infatti cauto quando si tratta di vestire la futura first lady statunitense.

Sebbene il momento del giuramento di un presidente USA offra a loro uno dei più importanti palcoscenici, finora solo pochi stilisti hanno accettato di vestire Melania.

Servono due abiti diversi

Si prevede che lunedì 20 gennaio indosserà due abiti diversi: uno per la cerimonia ufficiale e un altro per il ballo serale.

La famosa rivista di moda «Women's Wear Daily» (WWD) ha chiesto a 16 stilisti se avrebbero vestito la moglie del futuro inquilino della Casa Bianca, ma nessuno di loro ha risposto in maniera affermativa.

Problemi analoghi si erano verificati in occasione del primo insediamneto di Trump nel 2017. Stilisti come Marc Jacobs, Jason Wu, Zac Posen e Tom Ford avevano infatti rifiutato di creare abiti per l'evento.

Alla fine Melania aveva indossato un abito blu polvere di Ralph Lauren che, secondo le indiscrezioni, non era il risultato di una collaborazione diretta. Il suo abito da sera era invece stato disegnato da Herve Pierre, uno stilista americano-francese che funge da designer personale.

Molte case di moda non vogliono essere associate a Melania

Molte case di moda sembrano voler evitare qualsiasi associazione con Melania Trump. Lo stesso Herve Pierre aveva raccontato che una volta è stato respinto alla porta di una boutique di Madison Avenue quando voleva fare acquisti per la donna.

«Capisco che la gente possa criticare la signora Trump», ha dichiarato a WWD. «Ma dire a qualcuno che intende fare acquisti, a prezzo pieno, che non è il benvenuto... beh, non me lo sarei mai aspettato».

Secondo il «Mail», Pierre acquista il 99% degli abiti della signora Trump in un negozio di abbigliamento, segnando così un netto distacco dalla prassi delle precedenti first lady, che spesso prediligevano modelli su misura.

«L'industria della moda non è molto accogliente», ha concluso Pierre, spiegando che «on è un segreto che alcuni sono molto aperti, mentre altri potrebbero fare qualcosa di speciale, ma invece non lo fanno».

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.