Un uomo dello Utah ha ritrovato un hamburger di McDonald's perfettamente integro 20 anni dopo averlo dimenticato nella tasca di un cappotto.

Hai fretta? blue News riassume per te David Whipple ha comprato un hamburger nel 1999 e lo ha riscoperto nel 2013, ancora conservato in una scatola di latta.

Dopo 20 anni, il panino non presentava segni di decomposizione, se non il cetriolino disintegrato.

McDonald’s ha spiegato che la mancanza di umidità ha impedito la crescita di muffe e batteri, disidratando il prodotto. Mostra di più

David Whipple, un uomo dello Utah, ha ritrovato nel 2013 un hamburger di McDonald's acquistato nel 1999 e dimenticato per 14 anni nella tasca di un vecchio cappotto.

Inizialmente voleva usarlo per un esperimento amatoriale su come si deteriora il cibo, ma il panino finì dimenticato in un armadio, riscoperto solo quando sua moglie stava per dare via il cappotto. Quando lo ha riaperto sei anni dopo, nel 2020, l'hamburger era ancora praticamente intatto: niente muffa, niente odore, solo il cetriolino si era disintegrato.

La vicenda, raccontata a «KUTV 2 News», ha fatto il giro del web, tra stupore e inquietudine. «Pensavo si fosse ridotto in polvere», ha detto Whipple, «invece è rimasto lì, identico. Sembra quasi riscaldabile al microonde».

Sua figlia ha aggiunto: «È assurdo, sembra ancora commestibile». Il dettaglio più sorprendente? La confezione e lo scontrino si erano deteriorati più del panino stesso.

L'Hamburger dopo 20 anni. Youtube

La risposta di McDonald's

Di fronte alle critiche, McDonald's USA ha spiegato che l'hamburger si è semplicemente disidratato. «Come per qualsiasi cibo, servono umidità e condizioni favorevoli alla decomposizione», ha dichiarato un portavoce a 2News.

«Senza acqua, muffe e batteri non proliferano. I nostri burger sono fatti con carne 100% americana, senza conservanti o additivi, solo sale e pepe alla griglia». L'unico ingrediente con conservanti è, per stessa ammissione dell'azienda, il cetriolino.

Il panino, ormai diventato una curiosità virale, continua a sollevare domande sull'ultra-conservazione e la durabilità del cibo industriale.

Anche se il caso ha una spiegazione scientifica, la visione di un hamburger «mummificato» dopo 20 anni resta, come ha detto un utente online, «più inquietante che incredibile».