Svizzera Dimezzati i danni della grandine all'agricoltura nel 2025

SDA

29.10.2025 - 12:01

I piselli hanno particolarmente sofferto il calore di giugno.
I piselli hanno particolarmente sofferto il calore di giugno.
Keystone

I raccolti sono stati meno colpiti dalla grandine nel 2025. Grandine Svizzera stima i danni in 20,9 milioni di franchi, contro i 38,6 milioni dell'anno scorso.

Keystone-SDA

29.10.2025, 12:01

29.10.2025, 12:04

Il bilancio dei sinistri è «rallegrante», scrive la Società svizzera d'assicurazione contro la grandine in una nota odierna. Nessuna catastrofe di ampie dimensioni si è registrata, nemmeno a causa della siccità.

Presso l'organizzazione sono giunte 4970 dichiarazioni di sinistri, contro le 7600 del 2024. Il calo è un sollievo per l'agricoltura, dopo diversi anni caratterizzati da danni superiori alla media.

A causare problemi sono state soprattutto le temperature elevate di giugno, che hanno avuto un impatto in particolare sui piselli. Le condizioni di raccolta instabili di inizio luglio hanno poi provocato una germinazione dei cereali panificabili in alcune regioni. Gli indennizzi hanno riguardato soprattutto le colture estensive e orticole, seguite dai vigneti.

