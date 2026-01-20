La centrale nucleare di Chernobyl (foto d'archivio) Keystone

La centrale nucleare ucraina di Chernobyl è stata ricollegata alla rete elettrica.

Lo ha dichiarato il suo direttore, dopo che l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) aveva comunicato che la centrale aveva perso tutta l'alimentazione esterna a causa degli attacchi russi.

Tutte le strutture della centrale «sono alimentate dal Sistema energetico unificato dell'Ucraina», ha dichiarato in un comunicato il direttore della centrale Sergiy Tarakanov aggiungendo che «l'attuale situazione radiologica è sotto controllo. Al momento non c'è alcuna minaccia per l'ambiente o la popolazione».