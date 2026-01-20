  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Nucleare Il direttore di Chernobyl: «Ricollegata la rete elettrica»

SDA

20.1.2026 - 17:49

La centrale nucleare di Chernobyl (foto d'archivio)
La centrale nucleare di Chernobyl (foto d'archivio)
Keystone

La centrale nucleare ucraina di Chernobyl è stata ricollegata alla rete elettrica.

Keystone-SDA

20.01.2026, 17:49

20.01.2026, 17:54

Lo ha dichiarato il suo direttore, dopo che l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) aveva comunicato che la centrale aveva perso tutta l'alimentazione esterna a causa degli attacchi russi.

Tutte le strutture della centrale «sono alimentate dal Sistema energetico unificato dell'Ucraina», ha dichiarato in un comunicato il direttore della centrale Sergiy Tarakanov aggiungendo che «l'attuale situazione radiologica è sotto controllo. Al momento non c'è alcuna minaccia per l'ambiente o la popolazione».

I più letti

Stefano De Martino e quella foto con Emma Marrone: «Non posso che volerti bene»
Odermatt risponde a McGrath: «C'è sempre una stanza libera per te la domenica di slalom»
Il giudice misura il cane in aula: condannata l'85enne che viaggiava in bus col barboncino
Kate accoglie le campionesse del mondo, William si sporca le mani in fattoria
85enne multata per aver portato il cane sul bus, oggi si difende da sola in tribunale

Altre notizie

Anche dei morti in Kamchatka. L'«apocalisse di neve» e il freddo pungente si abbattono pesantemente sulla Russia

Anche dei morti in KamchatkaL'«apocalisse di neve» e il freddo pungente si abbattono pesantemente sulla Russia

Vallese. Uno sci-escursionista travolto da una valanga a Ovronnaz è morto in ospedale

ValleseUno sci-escursionista travolto da una valanga a Ovronnaz è morto in ospedale

Forum economico. Al WEF Macron denuncia la concorrenza USA: «Indebolisce e subordina l'UE»

Forum economicoAl WEF Macron denuncia la concorrenza USA: «Indebolisce e subordina l'UE»