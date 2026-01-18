  1. Clienti privati
Canarie Blackout totale nell'isola di La Gomera e non è la prima volta

18.1.2026 - 17:30

L'isola di La Gomera alle Canarie ha subito oggi un blackout totale, il cosiddetto zero energetico, alle 12.13 locali (12.13 in Svizzera), con gravi disagi per l'interruzione della corrente elettrica a utenze domestiche, attività commerciali e servizi.

Ne ha dato notizia il Cabildo, l'autorità locale, che ha attivato mezzi di emergenza e contattato la compagnia Endesa, per determinare l'origine dell'incidente e ristabilire il servizio.

Dopo un'ora di totale blackout insulare, il Cabildo ha informato della ripresa poco a poco del servizio di erogazione elettrica.

L'incidente – simile al mega-blackout che colpì Spagna e Portogallo il 28 aprile del 2025, quando una caduta di tensione lasciò senza corrente gran parte della penisola iberica – sarebbe stato causato da una destabilizzazione della tensione in uno dei generatori della centrale localizzata a El Palmar che, per motivi di sicurezza, ha provocato la caduta degli altri generatori, fino all'interruzione totale del servizio.

Nel 2023 multa milionaria all'Union Electrica

Per un analogo incidente avvenuto nel giugno 2023 nella stessa centrale del Palmar, il governo delle Canarie impose una sanzione di 12,1 milioni di euro all'Union Electrica de Canarias Generacion (Unelco), ente di gestione del servizio elettrico, per un'infrazione amministrativa molto grave.

Nell'invitare i cittadini alla calma, il presidente del governo dell'arcipelago, Fernando Clavijo, in un messaggio sui social, ha informato che è stato avviato un monitoraggio dell'incidente e operazioni per il ripristino della rete elettrica. E di essere in contatto con la ministra per la transizione ecologica, Sara Aagesen, che segue in diretta la situazione, mentre i tecnici lavorano per ripristinare l'energia sull'isola.

