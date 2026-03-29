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Incendio Fiamme in una discoteca tedesca vicino a Strasburgo, evacuate circa 750 persone

SDA

29.3.2026 - 13:36

29.03.2026, Baden-Württemberg, Kehl: Die Feuerwehr löscht einen Brand in einem Club. Hunderte Feiernde retteten sich ins Freie. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ (KEYSTONE/DPA/Philipp von Ditfurth)
29.03.2026, Baden-Württemberg, Kehl: Die Feuerwehr löscht einen Brand in einem Club. Hunderte Feiernde retteten sich ins Freie. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ (KEYSTONE/DPA/Philipp von Ditfurth)
KEYSTONE

Diverse centinaia di persone sono state evacuate da una discoteca a Kehl (Germania sud-occidentale), vicino a Strasburgo, un luogo popolare tra i francesi, che è stata completamente avvolta dalle fiamme. Lo ha dichiarato la polizia tedesca.

Keystone-SDA

29.03.2026, 13:36

29.03.2026, 13:45

L'incendio è scoppiato intorno alle 3:45 del mattino e «si è poi propagato in tutto l'edificio», hanno affermato in un comunicato. Circa 750 persone si trovavano all'interno del K Club al momento dell'incendio e sono riuscite a evacuare. Tre di loro hanno ricevuto assistenza medica.

Le immagini trasmesse dai media tedeschi mostravano un enorme incendio che divorava il tetto della discoteca, che ricordava l'incendio di Capodanno di Crans-Montana, che ha causato 41 morti e 115 feriti. Ma a differenza di quanto accaduto in Vallese, l'evacuazione si è svolta senza intoppi, secondo i testimoni.

«All'improvviso abbiamo sentito: "C'è un incendio!". Sono stati diffusi diversi annunci in tedesco, francese e inglese che ci invitavano a evacuare. Il personale ha gestito la situazione in modo eccellente. Ci hanno rassicurati. L'evacuazione è avvenuta molto rapidamente», hanno testimoniato alcuni giovani francesi citati dal quotidiano locale Dna. È stata aperta un'inchiesta sull'incendio, le cui cause non sono state immediatamente accertate.

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