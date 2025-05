Disturbati dal rumore, i residenti lanciano acqua, farina e cibo contro le auto sportive

Immagine d'illustrazione Immagine: sda

A Rorschach, nel Canton San Gallo, la frustrazione per le auto rumorose sta aumentando. I residenti hanno quindi deciso di farsi «giustizia» da soli, ricorrendo a misure drastiche e decisamente curiose. Ma la polizia non ci sta e mette in guardia dalla giustizia dei vigilanti.

Redazione blue News Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te I residenti a Rorschach, nel Canton San Gallo, hanno iniziato a lanciare cibo e farina contro le auto rumorose.

La Polizia cantonale invita alla moderazione e ricorda le conseguenze legali.

I controlli tecnici del traffico dovrebbero ora contrastare il problema del rumore. Mostra di più

Gli amanti delle auto sportive continuano a creare scompiglio nelle strade di Rorschach, un comune del Canton San Gallo, e i residenti hanno quindi iniziato a ricorrere a mezzi insoliti per calmare la situazione.

Ccome riporta il quotidiano «St. Galler Tagblatt» , alcuni di loro stanno provando ad allontanare i rumorosi automobilisti di notte lanciando farina e altro cibo e schizzandoli con le pistole ad acqua.

Sulla strada principale e nei quartieri vicini, come la Seebleichestrasse e la Thalerstrasse, la pazienza di molte persone si è esaurita. Nei fine settimana, soprattutto tra le 2 e le 3 del mattino, degli esuberanti giovani utilizzano le strade per giri rumorosi e manovre di accelerazione con le loro vetture.

La pioggia degli ultimi giorni ha portato una breve tregua, ma il fastidio rimane.

Il sindaco Röbi Raths è politicamente attivo contro gli eccessi di rumore, soprattutto in seno al Consiglio comunale. Tuttavia, le misure di moderazione del traffico sono difficili da attuare sulla strade principali. Anche la decisione del Consiglio federale di non introdurre autovelox per il rumore aggrava l'incapacità della città di agire.

Gettati sacchi di farina e frutta marcia

Alcuni residenti hanno quindi preso l'iniziativa, gettando farina e frutta marcia sulle auto in transito.

Il suggerimento dato da un residente, nell'estate del 2023, di usare pistole ad acqua riempite anche con la farina, sembra essere stato colto da altri, anche se non è chiaro quanti vi partecipino effettivamente.

La polizia non prende alla leggera questi incidenti. Hanspeter Krüsi, portavoce della Polizia cantonale di San Gallo, avverte sul Tagblatt: «Chiunque lanci cibo o farina contro le auto mette a rischio la sicurezza di tutti gli utenti della strada».

Tali azioni potrebbero essere perseguite in quanto causano situazioni di pericolo.

Rifiutata la chiusura temporanea della strada

Anche Raths rimane attivo: nelle giornate calde, pattuglia la città su una Vespa con un gilet ad alta visibilità per affrontare direttamente i poser.

Di recente, ha notato una Lamborghini gialla targata Zurigo che faceva dei giri rumorosi: la polizia le ha ordinato di andarsene. Secondo il sindaco, anche delle donne partecipano attivamente a questi eventi.

I locali stanno addirittura pensando di bloccare temporaneamente la strada principale, ma la polizia è fermamente contraria. Dovrebbero interrompere il blocco per mantenere il flusso del traffico.