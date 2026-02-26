  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Svizzera I disturbi del sonno costano 15 miliardi di franchi all'anno

SDA

26.2.2026 - 12:09

I Svizzera circa 1,7 milioni di persone soffrono di disturbi del sonno.
I Svizzera circa 1,7 milioni di persone soffrono di disturbi del sonno.
Keystone

Tra cure mediche e incapacità lavorative, i disturbi del sonno costano alla Svizzera circa 15 miliardi di franchi all'anno. È quanto emerge da uno studio intitolato «Epidemiology and Economic Burden of Sleep Disorders in Europe», riferisce oggi Rete Sonno Svizzera.

Keystone-SDA

26.02.2026, 12:09

26.02.2026, 12:14

Nella Confederazione, 1,7 milioni di persone soffrono di disturbi del sonno. Un riposo adeguato è però «fondamentale per la salute fisica e mentale, per le prestazioni e per la qualità di vita», ricorda l'associazione in una nota. Il sonno contribuisce inoltre a rafforzare il sistema immunitario.

In Svizzera il costo complessivo dei cinque disturbi del sonno più diffusi è, come detto, stimato in circa 15 miliardi di franchi annui. L'apnea notturna genera da sola spese per 8,6 miliardi, mentre l'insonnia – caratterizzata da difficoltà ad addormentarsi o a mantenere il sonno – comporta costi per 4,2 miliardi.

Secondo l'associazione, la Svizzera è il Paese europeo con il costo legato ai disturbi del sonno pro capite più elevato. Il fenomeno colpisce in particolare donne e anziani, ma interessa sempre più anche i giovani.

Un sonno insufficiente o di cattiva qualità, scrive l'associazione, può favorire l'insorgenza di malattie cardiovascolari, diabete, demenza e depressione, patologie che sono all'origine di circa l'80% della spesa sanitaria.

Rete Sonno Svizzera – che riunisce organizzazioni, istituzioni e aziende che si impegnano a promuovere il sonno come elemento fondamentale per la salute – chiede pertanto una maggiore sensibilizzazione su questo problema di salute pubblica, nonché un'identificazione precoce dei disturbi e un migliore coordinamento tra prevenzione, diagnosi e trattamento. La Giornata mondiale del sonno si terrà il 13 marzo.

I più letti

Le pagelle della seconda serata di Sanremo: Achille Lauro emoziona con l'omaggio alle vittime di Crans-Montana. Pausini più spigliata, risate con Lillo e Pilar
Le pagelle della prima serata di Sanremo: Laura Pausini è un mezzo disastro, Carlo Conti tiene le redini e Tiziano Ferro se la gode. La bella sorpresa? Can Yaman
Un airbus di TAP Air Portugal sfiora la catastrofe durante l'atterraggio, ecco perché
Vietato l'ingresso in Svizzera alla popstar albanese Soni Malaj, ecco perché
Beccato in flagrante l'uomo che per mesi ha mangiato le punte dei formaggi in un negozio

Altre notizie

Rogo di Capodanno. Una giovane rimasta ferita a Crans-Montana torna in Italia dopo il ricovero a Zurigo

Rogo di CapodannoUna giovane rimasta ferita a Crans-Montana torna in Italia dopo il ricovero a Zurigo

Svizzera. Sparò all'immagine della Madonna e di Gesù, Ameti ricorre in appello contro la condanna

SvizzeraSparò all'immagine della Madonna e di Gesù, Ameti ricorre in appello contro la condanna

Demografia. In Giappone nascite ai minimi storici nel 2025: in calo del 2,1%

DemografiaIn Giappone nascite ai minimi storici nel 2025: in calo del 2,1%