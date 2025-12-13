  1. Clienti privati
Protesta Diverse centinaia di persone a Berna contro la politica di austerità

SDA

13.12.2025 - 16:57

Manifestazione oggi pomeriggio su Piazza federale
Manifestazione oggi pomeriggio su Piazza federale
Keystone

Alcune centinaia di persone hanno manifestato oggi sulla Piazza federale di Berna contro la politica di austerità della Confederazione e contro il riarmo. La protesta, indetta dalla Gioventù comunista svizzera, era stata autorizzata.

Keystone-SDA

13.12.2025, 16:57

13.12.2025, 17:34

Al centro della manifestazione c'era il pacchetto di misure con cui la Confederazione intende risparmiare fino a tre miliardi di franchi all'anno nei prossimi anni.

Questi «tagli drastici» indeboliscono settori come quello sociale, culturale, dell'istruzione, dei trasporti pubblici e dell'ambiente, hanno criticato i partecipanti. Nelle università, ad esempio, le tasse aumenterebbero notevolmente, rendendo l'istruzione un'esclusiva, ha sottolineato un oratore.

Nel contempo, la Svizzera vorrebbe investire miliardi nell'esercito e, come altri Paesi, lanciarsi nell'armamento. I costi della «militarizzazione e del mantenimento dell'ordine capitalista» dovrebbero essere ancora una volta scaricati sulla popolazione. A pagare il conto sarebbero i più deboli.

Altre richieste dei partecipanti alla manifestazione riguardavano l'abolizione del freno all'indebitamento o garanzie per un trasporto pubblico gratuito o almeno a prezzi abbordabili nonché una maggiore partecipazione del popolo alle decisioni relative alla spesa pubblica.

