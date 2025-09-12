Diverse persone in ospedale per overdose di vitamina D nelle Isole Baleari, ecco come mai

Turisti sotto il sole sulla spiaggia dell'isola spagnola di Maiorca, nelle Baleari. AP

Ben 16 persone sono state ricoverate con lo stesso problema: erano in buona salute, ma avevano consumato integratori multivitaminici acquistati su internet. Preoccupazioni sui rischi dei prodotti presi online.

Hai fretta? blue News riassume per te Sedici persone sono state ricoverate per overdose di vitamina D nelle Isole Baleari.

Questo allarme è stato lanciato dal Ministero della Salute spagnolo dopo che si sono verificati numerosi casi di avvelenamento.

Le persone colpite erano in buona salute, ma avevano consumato integratori multivitaminici acquistati su internet, senza la supervisione di un'azienda farmaceutica. Mostra di più

Sedici persone sono state ricoverate per overdose di vitamina D nelle Isole Baleari, un noto luogo di villeggiatura per molti europei, inclusi gli svizzeri.

Questo allarme è stato lanciato dal Ministero della Salute spagnolo dopo che si sono verificati numerosi casi di avvelenamento.

Le persone colpite, come viene spiegato da «Leggo», erano in buona salute, ma avevano consumato integratori multivitaminici acquistati su internet, senza la supervisione di un'azienda farmaceutica.

L'incidente ha sollevato preoccupazioni sui rischi associati all'acquisto di integratori online, dove la regolamentazione può essere meno rigorosa rispetto ai prodotti venduti in farmacia.

Si rischiano gravi problemi di salute

Gli esperti avvertono che l'assunzione eccessiva di vitamina D può portare a gravi problemi di salute, tra cui danni ai reni e al cuore.

Il Ministero della Salute spagnolo ha esortato i cittadini a consultare un medico prima di assumere integratori vitaminici, sottolineando l'importanza di seguire le dosi raccomandate. Inoltre, ha avviato un'indagine per identificare i prodotti responsabili e rimuoverli dal mercato.

