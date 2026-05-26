Orribile incidente a Buggenhout, in Belgio Diverse persone sono rimaste uccise nell'incidente. Immagine: IMAGO/Belga Lo scuolabus giace su un fianco a Buggenhout. Immagine: IMAGO/Belga Le indagini sulla scena sono in corso. Immagine: IMAGO/Belga Orribile incidente a Buggenhout, in Belgio Diverse persone sono rimaste uccise nell'incidente. Immagine: IMAGO/Belga Lo scuolabus giace su un fianco a Buggenhout. Immagine: IMAGO/Belga Le indagini sulla scena sono in corso. Immagine: IMAGO/Belga

Quattro persone hanno perso la vita in un incidente nelle Fiandre Orientali, dove uno scuolabus è stato investito da un treno mentre attraversava il passaggio a livello.

Keystone-SDA SDA

Il ministro federale della Mobilità, Jean-Luc Crucke, ha dichiarato alla «RTL» che a rimanere uccisi sono stati due adolescenti, il loro accompagnatore e l'autista del minibus.

A bordo del veicolo si trovavano altri cinque studenti, due dei quali hanno riportato gravi ferite. Non si sono registrati feriti a bordo del treno.

Circostanze dell'incidente ancora da chiarire

Le circostanze esatte dell'incidente devono ancora essere chiarite, ma secondo le prime informazioni il passaggio a livello a Buggenhout era chiuso al momento dell'impatto.

«Ho appreso con grande sgomento della notizia del tragico incidente avvenuto a Buggenhout, il mio pensiero va alle vittime e ai loro cari. Auguro tanta forza ai feriti», ha scritto il ministro Bernard Quintin su X.