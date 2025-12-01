  1. Clienti privati
Maltempo Dodici morti in Perù per una frana nella regione di Ucayali

SDA

1.12.2025 - 18:33

La regione di Iparia in un'immagine tratta da Google Maps.
Keystone

Dodici morti, 30 dispersi e sei persone ferite. Questo il bilancio ancora provvisorio di una frana che si è abbattuta sul porto fluviale di Iparia, situato nella provincia peruviana di Coronel Portillo, nella regione amazzonica di Ucayali.

Keystone-SDA

01.12.2025, 18:33

01.12.2025, 18:39

L'incidente, riferisce l'agenzia di notizia Andina citando fonti ufficiali, è avvenuto nelle prime ore di lunedì 1° quando la frana ha travolto e affondato le due imbarcazioni, il Rápido Oriente e il Deo Rigo, dal quale stavano sbarcando passeggeri e merci.

Unità di soccorso della Polizia Nazionale Peruviana sono partite dall'aeroporto di Pucallpa a bordo di un elicottero M17-20 diretto a Iparia per assistere le vittime assieme ad unità di soccorso della Marina peruviana.

Tra i passeggeri coinvolti, si sottolinea, ci sono medici e insegnanti che utilizzano abitualmente il trasporto fluviale per raggiungere le comunità indigene sul fiume Ucayali.

