La regione di Iparia in un'immagine tratta da Google Maps. Keystone

Dodici morti, 30 dispersi e sei persone ferite. Questo il bilancio ancora provvisorio di una frana che si è abbattuta sul porto fluviale di Iparia, situato nella provincia peruviana di Coronel Portillo, nella regione amazzonica di Ucayali.

Keystone-SDA SDA

L'incidente, riferisce l'agenzia di notizia Andina citando fonti ufficiali, è avvenuto nelle prime ore di lunedì 1° quando la frana ha travolto e affondato le due imbarcazioni, il Rápido Oriente e il Deo Rigo, dal quale stavano sbarcando passeggeri e merci.

Unità di soccorso della Polizia Nazionale Peruviana sono partite dall'aeroporto di Pucallpa a bordo di un elicottero M17-20 diretto a Iparia per assistere le vittime assieme ad unità di soccorso della Marina peruviana.

Tra i passeggeri coinvolti, si sottolinea, ci sono medici e insegnanti che utilizzano abitualmente il trasporto fluviale per raggiungere le comunità indigene sul fiume Ucayali.