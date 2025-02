Il Policlinico Gemelli a Roma dove è stato ricoverato il Pontefice. Keystone

Papa Francesco ha trascorso una notte tranquilla. Lo ha comunicato oggi il Vaticano.

Keystone-SDA SDA

Come avvenuto già domenica scorsa, domani l'Angelus del Pontefice, da una settimana ricoverato al Policlinico Gemelli per una polmonite bilaterale, sarà diffuso solo in forma di testo scritto.