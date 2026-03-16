Un'immagine suggestiva del "Funkensonntag" ieri in Appenzello Keystone

Anche quest'anno nel Canton Appenzello interno si è celebrata la «Domenica della scintilla» ("Funkensonntag"). Ogni terza domenica prima di Pasqua vengono infatti accatastati e accesi grandi falò per scacciare l'inverno. La tradizione ha attirato molti curiosi.

Keystone-SDA SDA

In cima alla catasta di legna viene posta la «Funkenbabe», una bambola fatta di fuochi d'artificio che personifica l'inverno. Questa usanza è molto popolare tra i bambini e i giovani.