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Ecco di cosa si tratta La «Domenica della scintilla» attira molti curiosi ad Appenzello

SDA

16.3.2026 - 08:22

Un'immagine suggestiva del "Funkensonntag" ieri in Appenzello
Un'immagine suggestiva del "Funkensonntag" ieri in Appenzello
Keystone

Anche quest'anno nel Canton Appenzello interno si è celebrata la «Domenica della scintilla» ("Funkensonntag"). Ogni terza domenica prima di Pasqua vengono infatti accatastati e accesi grandi falò per scacciare l'inverno. La tradizione ha attirato molti curiosi.

Keystone-SDA

16.03.2026, 08:22

16.03.2026, 08:25

In cima alla catasta di legna viene posta la «Funkenbabe», una bambola fatta di fuochi d'artificio che personifica l'inverno. Questa usanza è molto popolare tra i bambini e i giovani.

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