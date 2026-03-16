Ecco di cosa si trattaLa «Domenica della scintilla» attira molti curiosi ad Appenzello
SDA
16.3.2026 - 08:22
Anche quest'anno nel Canton Appenzello interno si è celebrata la «Domenica della scintilla» ("Funkensonntag"). Ogni terza domenica prima di Pasqua vengono infatti accatastati e accesi grandi falò per scacciare l'inverno. La tradizione ha attirato molti curiosi.
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16.03.2026, 08:22
16.03.2026, 08:25
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In cima alla catasta di legna viene posta la «Funkenbabe», una bambola fatta di fuochi d'artificio che personifica l'inverno. Questa usanza è molto popolare tra i bambini e i giovani.