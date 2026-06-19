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Usa Donald e Melania, camere separate e competizione per arredi

SDA

19.6.2026 - 14:53

Il presidente Usa Donald Trump e «First Lady» Melania
Il presidente Usa Donald Trump e «First Lady» Melania
Keystone

Il presidente Usa Donald Trumo e la «First Lady» Melania si «rubano» a vicenda gli arredi della Casa Bianca mentre lui in bagno ha fatto mettere la moquette costringendo lo staff ad acrobazie perchè non si formi la muffa.

Keystone-SDA

19.06.2026, 14:53

19.06.2026, 15:06

Che Donald e Melania Trump dormissero in camere separate anche dentro i cancelli di Pennsylvania Avenue era risaputo, ma un nuovo libro di di Maggie Haberman e Jonathan Swan, due reporter del New York Times, ha aperto un nuovo spiraglio sulle abitudini coniugali della «First Couple».

'"Change: Inside the Imperial Presidency of Donald Trump», in cui Haberman e Swan dettagliano i mille modi in cui il capo della Casa Bianca ha esteso i poteri presidenziali, offre anche spunto ai patiti del gossip: si apprende ad esempio che nel gennaio 2025, dopo il secondo insediamento, il presidente ha cominciato a competere con la moglie e a portarle via quadri, specchi e altri arredi approfittando delle sue molte assenze.

Per compensare gli oggetti mancanti, lo staff della Casa Bianca fotografava pezzi sostitutivi e inviava le immagini alla «First Lady» perché le approvasse. «L'attenzione ossessiva di Trump per l'arredamento degli interni fece sì che il personale desiderasse il ritorno della 'First Lady', sperando che riuscisse a tenerlo a freno», scrivono Haberman e Swan.

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