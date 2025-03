Argovia: ragazza finisce con l'auto in un sottopassaggio pedonale

L'auto si è fermata nel sottopassaggio Kapo Aargau

Una giovane automobilista è uscita di strada a Hunzenschwil, nel canton Argovia martedì. La sua auto è precipitata per i gradini di un passaggio pedonale sotterraneo. Il danno è totale.

La conducente di una Renault Clio bianca stava viaggiando sulla strada principale di Hunzenschwil poco prima delle 18.00 di martedì in direzione di Lenzburg, quando l'auto ha lasciato la strada sulla destra poco prima del negozio Denner.

Secondo la polizia cantonale argoviese, l'utilitaria ha superato il marciapiede e il piazzale per poi «centrare »l'uscita del sottopassaggio pedonale. La Renault è precipitata per la scalinata e si è schiantata contro il muro di cemento.

Un'ambulanza ha portato la ventenne in ospedale. Secondo le prime informazioni, la ragazza se l'è cavata senza gravi ferite. Grazie a circostanze fortunate, in quel momento non c'erano pedoni nel sottopassaggio. L'auto ha subito un danno totale.

La neopatentata non è stata in grado di fornire una spiegazione chiara del perché abbia perso il controllo su un tratto di strada sgombro nel centro della città.

La polizia cantonale le ha revocato temporaneamente la patente di guida in prova.