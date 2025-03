All'aeroporto di Orlando, negli Stati Uniti, la donna voleva imbarcarsi su un volo per Bogotá, in compagnia del suo Schnauzer nano Tywinn (immagine illustrativa). IMAGO/Pond5 Images

Un episodio di estrema crudeltà si è verificato all'aeroporto di Orlando, negli Stati Uniti: una donna ha annegato il suo cane in un bagno dopo che le è stato negato di imbarcare l'animale.

Hai fretta? blue News riassume per te Alison Lawrence ha annegato il suo cane Tywinn nel bagno dell'aeroporto di Orlando, negli Stati Uniti.

Il gesto crudele è arrivato dopo che alla donna è stato rifiutato l'imbarco su un volo per Bogotá, in Colombia, dato che l'animale non disponeva dei documenti necessari.

La 57enne è stata filmata dalle telecamere di sicurezza mentre si recava con il cane in un bagno, per poi uscire circa 20 minuti dopo da sola.

Un inserviente ha trovato poi il corpo senza vita di Tywinn nel bidone della spazzatura della toilette.

La donna è stata arrestata ed è accusata di abuso aggravato di animali, per cui rischia una pena severa. Mostra di più

Un episodio scioccante ha scosso l'opinione pubblica internazionale: una donna ha annegato il suo cane in un bagno dell'aeroporto di Orlando, negli Stati Uniti, dopo che le era stato impedito di portarlo a bordo di un volo. La responsabile, Alison Lawrence, è stata arrestata.

L'incidente - come riporta tra gli altri «GreenMe» - è avvenuto mentre la donna di 57 anni si trovava all'aeroporto internazionale di Orlando, pronta a imbarcarsi su un volo per Bogotá, in Colombia, con il suo Schnauzer nano di 9 anni, Tywinn.

Al check-in il personale della compagnia aerea le ha comunicato che non poteva portare l'animale a bordo dato che mancavano i documenti richiesti, come il certificato medico veterinario e quello di vaccinazione antirabbica, necessari per il trasporto di animali verso la Colombia.

La donna annega il cagnolino nel bagno dell'aeroporto

Dopo una discussione accesa con un dipendente della compagnia, le telecamere di sicurezza hanno ripreso Lawrence mentre si dirigeva verso il bagno con il cane. Circa 20 minuti dopo, è stata vista uscire da sola e dirigersi verso i controlli di sicurezza per imbarcarsi sul volo.

Un addetto alle pulizie, insospettito dalla lunga permanenza della donna nel bagno, ha scoperto il corpo senza vita di Tywinn in un bidone della spazzatura.

Accanto al cane c'erano il collare, il cappottino e la targhetta identificativa, che hanno permesso alle autorità di risalire rapidamente alla proprietaria.

Lawrence arrestata per abuso aggravato di animali

L'autopsia veterinaria ha confermato che il cane è morto per annegamento, portando gli investigatori a concludere che Lawrence ha deliberatamente ucciso l'animale per non rinunciare al viaggio. Le autorità l'hanno arrestata nella contea di Lake, in Florida.

Lawrence è stata accusata di abuso aggravato di animali, un reato che negli Stati Uniti può comportare pene severe. È stata rilasciata su cauzione dietro il pagamento di 5'000 dollari.

L'episodio ha suscitato indignazione e richieste di giustizia da parte delle associazioni animaliste e del pubblico, lasciando molti sconcertati dalla crudeltà umana.

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.