Nonostante anni di esperienza con i leoni, una donna è stata attaccata da un grosso felino in uno zoo australiano. Si parla di un incidente «inspiegabile». È in corso un'indagine.

Una donna ha perso il braccio sinistro in seguito all'attacco di un leone in uno zoo australiano.

Il grande felino ha attaccato improvvisamente la donna di 50 anni domenica allo zoo di Darling Downs, nello stato del Queensland, mentre stava osservando alcuni guardiani che lavoravano con gli animali, ha dichiarato lo zoo, definendo l'attacco «inspiegabile».

Lo zoo ha poi precisato che la donna non si trovava nel recinto dei predatori. Non sono stati rilasciati ulteriori dettagli, ma i media australiani hanno ipotizzato che sia stata morsa attraverso un buco nella recinzione.

Il fattore scatenante non è ancora chiaro

Si ritiene che la vittima non fosse una normale visitatrice, ma una donna australiana esperta nel lavorare con i grandi felini. Secondo quanto riportato, non era impegnata direttamente per lo zoo, ma conosceva i leoni da 20 anni.

La vittima è stata trasportata in aereo in un ospedale di Brisbane, a circa 140 chilometri di distanza, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico. Ma il braccio non ha potuto essere salvato, come riportato dalla «ABC».

Le autorità hanno avviato un'indagine. Secondo le ultime informazioni, si tratta di un animale femmina. La leonessa «non era affamata o magra, né era stata presa in giro o tormentata», ha comunicato lo zoo.

«È semplicemente un leone». Allo stesso tempo, non è chiaro il motivo per cui il grosso felino abbia reagito alla donna. Per ora l'animale non sarebbe stato ucciso in seguito all'attacco.

Lo zoo a gestione privata, che ospita anche leopardi, ghepardi e una tigre, lunedì è rimasto chiuso.