La turista brasiliana caduta in un burrone sul vulcano Rinjani è morta

Una turista brasiliana dispersa da diversi giorni dopo essere caduta in un burrone sul vulcano Rinjani, in Indonesia, è stata ritrovata morta. Così hanno annunciato il governo brasiliano e i servizi di soccorso indonesiani.

La giovane donna, identificata dai parenti e dai media come Juliana Marins, 26 anni, era dispersa da sabato sul Monte Rinjani, che domina l'isola di Lombok nell'Indonesia centrale, vicino a Bali, mentre era in viaggio nel Sud-Est asiatico.

«Il governo brasiliano annuncia, con profonda tristezza, la morte della turista brasiliana Juliana Marins, caduta da un dirupo vicino al sentiero lungo il cratere del Monte Rinjani», ha dichiarato il Ministero degli Esteri del Paese sudamericano in un comunicato.

«Dopo quattro giorni di ricerche, ostacolate dalla meteo, dalla visibilità e dalla topografia della regione, le squadre dell'Agenzia nazionale indonesiana di ricerca e soccorso hanno trovato il corpo della turista», prosegue il rapporto.

La salma era stata localizzata con l'aiuto di un drone, ma i tentativi di evacuazione erano stati rallentati dalle difficili condizioni meteorologiche e dal terreno scosceso.

«Lunedì mattina abbiamo individuato la vittima. Abbiamo inviato una squadra sul posto, ma siamo stati ostacolati dal terreno molto ripido e dalla nebbia», ha dichiarato all'AFP Muhammad Hariyadi, responsabile dei servizi di ricerca e soccorso di Mataram, nella parte occidentale di Lombok.

Corpo evacuato mercoledì mattina

Il capo dell'Agenzia nazionale di ricerca e soccorso indonesiana, Mohammad Syafii, ha dichiarato che i soccorritori avevano trovato la vittima priva di sensi e che il suo corpo sarebbe stato evacuato solo mercoledì mattina a causa del maltempo.

«Uno dei soccorritori è riuscito a raggiungere la vittima a 600 metri di profondità. Dopo aver controllato, non sono stati trovati segni di vita - ha aggiunto - altri tre soccorritori si sono avvicinati e hanno confermato il decesso».

Una meta turistica rinomata

Gli ultimi post della giovane donna su Instagram la mostravano in viaggio con uno zaino attraverso la Thailandia e il Vietnam, prima di arrivare in Indonesia. L'ambasciata brasiliana a Giacarta non aveva risposto immediatamente alla richiesta di informazioni dell'«AFP».

L'isola di Lombok è una destinazione turistica nota per le sue spiagge, la natura rigogliosa e le viste panoramiche dalla cima del Monte Rinjani, il secondo vulcano più alto dell'Indonesia.

Nel 2018, centinaia di escursionisti e le loro guide sono rimasti intrappolati dalle frane su questa montagna dopo un terremoto di magnitudo 6,4. Almeno 17 persone sono rimaste uccise.