La britannica Wendy Duffy vuole morire in Svizzera. Sebastian Kahnert/dpa

La britannica Wendy Duffy (56 anni) vuole porre fine alla sua vita in una clinica per malati terminali in Svizzera oggi, venerdì. La donna, fisicamente sana e originaria della contea inglese di West Midlands, non vuole più vivere dopo la morte del suo unico figlio Marcus, avvenuta quattro anni fa.

Redazione blue News Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te La 56enne britannica Wendy Duffy vuole porre fine alla sua vita in una clinica svizzera per malati terminali il 24 aprile.

La donna non ha malattie fisiche, ma il dolore persistente dopo la morte del suo unico figlio Marcus le ha tolto la voglia di vivere.

Nonostante anni di terapie e farmaci, Wendy ha dichiarato di non riuscire a trovare una via di ritorno alla vita. E ha già tentato il suicidio una volta.

L'episodio solleva questioni fondamentali sul suicidio assistito nei casi di malattia mentale e ha scatenato un ampio dibattito nel Regno Unito. Mostra di più

Marcus aveva 23 anni quando, dopo una notte di bagordi, si è addormentato sul divano della madre ed è morto soffocato.

Wendy Duffy aveva investito tutto nell'educazione del figlio: lo aveva cresciuto da sola, aveva lavorato nel settore dell'assistenza e aveva risparmiato per dargli una buona vita.

La sua morte le ha fatto crollare il mondo addosso.

In un'intervista al quotidiano britannico «Daily Mail» ha descritto gli anni successivi: terapie, antidepressivi, una regolare routine quotidiana, ma nulla è servito.

«Puoi prendere tutte le pillole e andare a tutte le sedute di terapia del mondo. Ma alla fine non possono aiutarti», ha detto. Ogni sera si sedeva da sola e parlava con Marcus dentro di sé.

Una scelta controversa a livello etico e legale

Wendy si è recata alla clinica per malati terminali senza essere accompagnata, deliberatamente per proteggere la sua famiglia da possibili conseguenze legali per il suicidio assistito.

I suoi fratelli hanno saputo del suo arrivo al nosocomio solo attraverso una telefonata di addio. Sebbene la famiglia sia stata informata, non è d'accordo con la sua decisione.

Pensieri suicidi? Ecco dove puoi trovare aiuto Alcuni di questi servizi sono presenti 24 ore su 24 per le persone in crisi suicidaria e per coloro che le circondano. Linea di consulenza del Telefono Amico: numero di telefono 143 o www.143.ch. Linea di consulenza di Pro Juventute (per bambini e giovani): numero di telefono 147 oppure www.147.ch. Maggiori informazioni: www.parlare-puo-salvare.ch. Il Centro di contatto dell'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale ticinese: numero di telefono 0848 062 062. Per chi ha già tentato il suicidio in Ticino: Terapia breve ASSIP© - Prevenzione del suicidio. Per le persone che hanno perso qualcuno a causa del suicidio: Gruppi di Aiuto Aiuto Ticino.

La donna ha pianificato con cura le sue ultime volontà: sul letto di morte vuole indossare una maglietta di suo figlio. Vuole che la finestra sia aperta. La sua ultima canzone è «Die With a Smile» di Lady Gaga e Bruno Mars.

Ha voluto lasciare i suoi beni a un'associazione animalista e le sue ceneri saranno sparse su una panchina del parco insieme a quelle di Marcus.

Il caso tocca uno dei più difficili dibattiti etici sulla pratica del suicidio assistito in Svizzera: Wendy non soffre di una malattia fisica incurabile, ma di un dolore profondo e persistente.

Secondo le organizzazioni svizzere che si occupano di eutanasia, queste esaminano con attenzione tali richieste.

Se e a quali condizioni la sofferenza psicologica sia riconosciuta come base per l'eutanasia è ancora controverso sia a livello sociale che legale.