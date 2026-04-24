«La mia vita è solo dolore»Donna britannica vuole morire in Svizzera con il suicidio assistito dopo il decesso del figlio
Sven Ziegler
24.4.2026
La britannica Wendy Duffy (56 anni) vuole porre fine alla sua vita in una clinica per malati terminali in Svizzera oggi, venerdì. La donna, fisicamente sana e originaria della contea inglese di West Midlands, non vuole più vivere dopo la morte del suo unico figlio Marcus, avvenuta quattro anni fa.
Redazione blue News
24.04.2026, 10:53
24.04.2026, 10:59
Sven Ziegler
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La 56enne britannica Wendy Duffy vuole porre fine alla sua vita in una clinica svizzera per malati terminali il 24 aprile.
La donna non ha malattie fisiche, ma il dolore persistente dopo la morte del suo unico figlio Marcus le ha tolto la voglia di vivere.
Nonostante anni di terapie e farmaci, Wendy ha dichiarato di non riuscire a trovare una via di ritorno alla vita. E ha già tentato il suicidio una volta.
L'episodio solleva questioni fondamentali sul suicidio assistito nei casi di malattia mentale e ha scatenato un ampio dibattito nel Regno Unito.
La donna ha pianificato con cura le sue ultime volontà: sul letto di morte vuole indossare una maglietta di suo figlio. Vuole che la finestra sia aperta. La sua ultima canzone è «Die With a Smile» di Lady Gaga e Bruno Mars.
Ha voluto lasciare i suoi beni a un'associazione animalista e le sue ceneri saranno sparse su una panchina del parco insieme a quelle di Marcus.
Il caso tocca uno dei più difficili dibattiti etici sulla pratica del suicidio assistito in Svizzera: Wendy non soffre di una malattia fisica incurabile, ma di un dolore profondo e persistente.
Secondo le organizzazioni svizzere che si occupano di eutanasia, queste esaminano con attenzione tali richieste.
Se e a quali condizioni la sofferenza psicologica sia riconosciuta come base per l'eutanasia è ancora controverso sia a livello sociale che legale.