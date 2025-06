Una donna nello stato americano della Georgia è stata tenuta in vita artificialmente perché era incinta. Screenshot Google Review

Nello Stato americano della Georgia, una donna in stato di morte cerebrale è stata tenuta in vita per mesi per poter salvare il figlio che portava in grembo. Venerdì scorso è nato il bambino, del peso di 800 grammi.

Lea Oetiker

Nello Stato americano della Georgia, a febbraio, a una donna è stata diagnosticata la morte cerebrale in seguito a un'emergenza medica. Ma è stata mantenuta in vita per oltre tre mesi perché era incinta. L'obiettivo era quello di dare al nascituro il tempo necessario per crescere in modo da poterlo far nascere in sicurezza.

Venerdì scorso, secondo quanto riportato dai media americani, il bambino è nato con un taglio cesareo. La decisione di tenere in vita la donna è stata presa dai funzionari dell'ospedale senza consultare la famiglia della donna.

Il bambino è nato dopo circa sei mesi di gravidanza, pesava 800 grammi ed è ora ricoverato nel reparto di terapia intensiva neonatale. Le misure di mantenimento in vita per la madre saranno interrotte nei prossimi giorni.

In Georgia l'aborto dopo la sesta settimana è vietato a meno che non ci siano anomalie fetali o casi documentati di stupro e incesto.

«La decisione avrebbe dovuto essere lasciata a noi»

La madre della donna in morte cerebrale ha dichiarato a maggio a «WXIA-TV»: «Non abbiamo avuto scelta o voce in capitolo. Vogliamo il bambino. Ma la decisione avrebbe dovuto essere lasciata a noi, non allo Stato».

L'organizzazione Sistersong, che si batte per i diritti all'aborto delle donne afroamericane, considera il caso problematico. Il direttore esecutivo dell'organizzazione ha dichiarato all'agenzia di stampa «AP» che la famiglia avrebbe dovuto avere il diritto di prendere decisioni mediche.

Invece ha subito oltre 90 giorni traumatici, costi medici elevati e stress emotivo senza riuscire a trovare una soluzione.

Il governatore repubblicano della Georgia, Brian Kemp, ha firmato un divieto quasi totale di aborto nel 2019. Ma è entrato in vigore solo dopo che la Corte Suprema degli Stati Uniti ha annullato una precedente sentenza del 2022 che garantiva alle donne il diritto costituzionale all'aborto.