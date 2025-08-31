Dato che una donna aveva chiuso il suo vecchio conto, il rimborso di Swiss è svanito nel nulla. sda

Non potendo prendere un volo, una donna ha chiesto a Swiss di annullare la prenotazione. Il rimborso però è finito su un conto che non esisteva più. Un incubo per la madre disperata.

Andreas Fischer Andreas Fischer

Hai fretta? blue News riassume per te Una donna ha annullato la prenotazione di un volo con Swiss, che le ha rimborsato di 7'000 franchi.

Purtroppo però la compagnia aerea ha trasferito l'importo su un conto oramai chiuso.

La donna, disperata, è dovuto passare da diversi canali del servizio clienti prima di finalmente riuscire a recuperare il denaro, grazie all'aiuto di SRF. Mostra di più

Una donna ha dovuto annullare un viaggio in Namibia e ha quindi chiesto il rimborso della prenotazione a Swiss. La compagnia aerea ha rimborsato prontamente i 7'000 franchi, ma questi non sono arrivati da nessuna parte.

Come riporta il programma per i consumatori di SRF, «Espresso», Swiss ha trasferito il denaro sullo stesso conto che era stato utilizzato per il pagamento. Il problema era che questo nel frattempo era stato chiuso.

Swiss inizialmente ostinata, poi disponibile

La donna, disperata, ha quindi contattato il servizio clienti della compagnia più volte e attraverso diversi canali. Le è stato detto che un rimborso su un altro conto non era possibile.

Invece la banca della malcapitata si è dimostrata estremamente disponibile e ha persino riattivato brevemente il conto chiuso. Ma neanche questo è servito.

Solo dopo l'intervento di «Espresso», Swiss ha ceduto e si è scusata «profondamente con la cliente». Il denaro poteva ovviamente essere trasferito su un altro conto.

Il denaro non può sparire nel nulla

Nel frattempo la donna ha ricevuto il suo rimborso. Secondo la compagnia aerea, in questi casi è consigliabile contattare direttamente il servizio clienti e non seguire la solita strada del modulo online.

Tra l'altro, il denaro non può semplicemente scomparire quando viene trasferito. Se un pagamento non può essere assegnato perché il conto è stato cancellato, ad esempio, viene restituito al mittente.