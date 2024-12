La metropolitana di New York è divenuta negli ultimi anni un luogo sempre più pericoloso. (Foto simbolica) Keystone

Una donna è morta dopo che un uomo le ha dato fuoco sulla metropolitana di New York stamane alle 7:30 ora locale, le 13:30 in Svizzera. Lo riporta alla CNN. Il killer è in fuga, nessun altro passeggero è rimasto ferito.

Keystone-SDA SDA

L'attacco è avvenuto sulla linea F, all'altezza della stazione di Stillwell Avenue, a Coney Island. La polizia di New York sta esaminando i video ripresi dalle telecamere di sicurezza. L'età e l'identità della vittima non sono state ancora rese note.

La metropolitana di New York è divenuta negli ultimi anni un luogo sempre più pericoloso. Il mese scorso un uomo ha aperto il fuoco all'altezza dell'Upper West Side e poi è fuggito in una stazione vicina prima di essere arrestato.

A febbraio, il conducente di un treno della linea A è stato attaccato e ferito. La settimana dopo quest'incidente, la governatrice dello Stato Kathy Hochul ha annunciato che avrebbe schierato 1'000 agenti della polizia e della guardia nazionale sui mezzi pubblici.