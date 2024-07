Le prese nell'appartamento di una donna del Canton San Gallo non fornivano più elettricità. Così ha usato un trucco non autorizzato (immagine simbolica). Keystone

A causa dell'interruzione della corrente elettrica nel suo appartamento, una donna del Canton San Gallo ha usato una prolunga per attaccarsi a una presa nella tromba delle scale del palazzo. Ma poi ha ricevuto una lettera dall'ufficio del pubblico ministero.

dmu Dominik Müller

Hai fretta? blue News riassume per te Le bollette non pagate hanno fatto sì che a una 53enne tedesca, residente nel Canton San Gallo, venisse tolta l'elettricità nel suo appartamento.

La donna allora ha utilizzato una prolunga per connettersi a una presa nella tromba delle scale del condominio.

È stata condannata a una multa per aver prelevato illegalmente elettricità a spese del proprietario. Mostra di più

A una donna tedesca di 53 anni residente in un condominio nel Canton San Gallo è stata tolta l'elettricità. In passato non aveva pagato le bollette per un totale di oltre 800 franchi.

Per evitare di rimanere al buio, ha usato un trucco. Lo dimostra un decreto ingiuntivo ottenuto da 20 Minuten. La donna ha deciso di installare una prolunga per collegarsi a una presa posizionata nella tromba delle scale del palazzo.

La presa era accessibile a tutti gli inquilini. Tuttavia, secondo la Procura di San Gallo, l'azione non era autorizzata.

Nel decreto penale si legge: «L'imputata ha prelevato illegalmente elettricità per uso personale per circa due settimane attraverso questo cavo autoinstallato, che non era stato preventivamente autorizzato dal proprietario».

Condannata a una multa

L'elettricità prelevata è stata addebitata al padrone di casa. Secondo la polizia, la donna ha utilizzato elettricità per un totale a due cifre.

La 53enne ha agito con dolo: «L'imputata sapeva di prelevare illegalmente energia dalla presa generalmente accessibile nel condominio», scrive la Procura.

A metà giugno è stata riconosciuta colpevole di prelievo illecito di energia di lieve entità e condannata a una multa di 300 franchi, oltre al pagamento delle spese processuali per un totale di 550 franch.

La sanzione non è ancora giuridicamente vincolante.