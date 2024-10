Donna falsifica l'avviso di morte del fratellastro per il datore di lavoro

Immagine d'illustrazione PantherMedia / Antonio Guillen Fernández

Una donna del Canton Basilea ha falsificato l'avviso di morte del fratellastro per evitare le conseguenze previste dal diritto del lavoro. Ma la frode porta con sé una condanna.

Samuel Walder

Hai fretta? blue News riassume per te Una donna di Basilea Campagna ha falsificato l'avviso di morte del fratellastro.

Voleva evitare le conseguenze del diritto del lavoro.

A settembre è stata condannata a una multa con la condizionale di 1'240 franchi per frode. Mostra di più

Una donna del Canton Basilea Campagna voleva evitare le conseguenze di una sua assenza al lavoro e così si è inventata qualcosa di decisamente creativo. Alla fine, però, ha solo peggiorato le cose.

A settembre è stata condannata a una multa con la condizionale di 1'240 franchi per frode. Il motivo? Aveva falsificato l'avviso di morte del fratellastro. Il fatto è avvenuto probabilmente tra ottobre e novembre 2023, come scrive «20 Minuten».

La causa scatenante di questo atto sarebbe stata la paura delle conseguenze, ossia la paura che il datore di lavoro l'avrebbe minacciata se si fosse assentata dal lavoro per due giorni.

L'azienda in cui la donna lavorava all'epoca ha stimato in oltre 7'000 franchi la perdita subita durante la sua assenza.

Tuttavia, secondo «20 Minuten», questo importo non è stato sufficientemente documentato come danno. Il datore di lavoro è stato quindi deferito in sede civile.