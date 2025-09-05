Katelynn Strate è stata uccisa per strada. Screenshot CNN

Un uomo di 54 anni ha aperto il fuoco su un'auto nello Stato americano della Louisiana e ha ucciso una 17enne incinta. I medici hanno salvato la sua bambina con un parto cesareo d'emergenza. Ora la famiglia sta raccogliendo donazioni per il futuro della piccola.

Redazione blue News Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te In Louisiana, Katelynn Strate, 17 anni, è stata colpita alla testa e uccisa.

Il suo bambino è stato fatto nascere con un parto cesareo d'emergenza due mesi prima del previsto. È sopravvissuto.

La famiglia sta raccogliendo donazioni e chiede una dura condanna per il presunto colpevole. Mostra di più

Un tragico caso ha scosso gli Stati Uniti: nello Stato della Louisiana, la diciassettenne Katelynn Strate è stata uccisa alla fine di agosto da un automobilista che ha aperto il fuoco contro il suo veicolo.

La giovane era incinta e il suo bambino è stato salvato in ospedale con un parto cesareo d'emergenza.

Come riportato dalla CNN, il proiettile ha colpito Katelynn alla testa. È stata portata in ospedale, dove i medici sono intervenuti immediatamente.

La bambina è nata prematura di circa due mesi e pesava solo 1,5 chilogrammi, ma è sopravvissuta.

Non c'è stato invece nulla da fare per la madre: insieme ai suoi genitori, i medici hanno deciso di spegnere le macchine di supporto vitale.

I suoi organi sono stati donati. «La tua generosità salverà delle vite e siamo incredibilmente orgogliosi di questo ultimo atto di gentilezza», ha dichiarato la famiglia.

I membri della famiglia devono ora affrontare una doppia sfida: affrontare il dolore per la perdita di Katelynn e assumersi la responsabilità del neonato.

La famiglia ha quindi lanciato un appello per raccogliere donazioni per le spese funerarie, le spese mediche e le forniture per il bambino sulla piattaforma GoFundMe.

All'inizio di settembre erano stati raccolti più di 55'000 dollari americani.

«Non vedeva l'ora di diventare madre»

La polizia ha arrestato il presunto responsabile.

Il 54enne Barry W. è in custodia. È accusato di omicidio di secondo grado e di tentati omicidi multipli. I parenti di Katelynn chiedono che sia sottoposto alla «piena forza della legge» e non riceva un patteggiamento.

La famiglia non ha ancora reso noto il nome della piccola per motivi di tutela, ma assicura: «Sappiamo senza dubbio che Katelynn amava questa bambina. Voleva dargli la vita e non vedeva l'ora di diventare mamma», ha dichiarato un amico al quotidiano britannico Daily Mail.