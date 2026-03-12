Donna mostra il sedere nudo in autostrada a una poliziotta e finisce in tribunale

L'incidente è avvenuto sull'autostrada A4 vicino a Goldau (SZ). Keystone

Una bizzarra scena sull'autostrada A4 nel Canton Svitto è finita in tribunale. Una donna di 37 anni è scesa da un Uber, ha percorso la corsia di emergenza e ha mostrato il sedere durante un controllo di polizia.

Sven Ziegler Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Una donna è scesa senza motivo apparente da un Uber sull'autostrada A4, nel Canton Svitto, e ha attraversato la corsia di emergenza.

Mentre la polizia è accorsa sul posto, si è spogliata e ha mostrato il sedere nudo a un'agente.

La procura svittese ha condannato la donna a una pena pecuniaria sospesa per violenza e minaccia alle autorità, oltre che per altri reati. Mostra di più

Alla fine di gennaio di quest'anno, c'è stato un insolito fermo di polizia sull'autostrada A4 nel Canton Svitto.

Una donna ungherese di 37 anni, che lavora come addetta ai servizi in un locale notturno sul Lago di Zurigo, poco dopo mezzogiorno è scesa da un Uber «senza un motivo apparente» e si è allontanata a piedi sulla corsia d'emergenza

La polizia è accorsa sul posto. Durante il successivo controllo, la donna non ha collaborato, come si legge sul mandato emesso dalla Procura di Svitto. Nonostante le ripetute richieste degli agenti, ha iniziato a spogliarsi.

La situazione è degenerata ulteriormente durante il controllo dell'identità. Secondo il decreto di condanna, la donna «ha deliberatamente mostrato il sedere nudo» a un'agente di polizia.

Minacce e violenza contro le autorità

La donna è stata quindi arrestata e portata alla stazione di polizia in manette, dove si è verificato un altro incidente. Quando l'imputata è dovuta andare in bagno, ha spinto contro il petto una poliziotta.

Il ministero pubblico ha classificato questo comportamento come violenza e minacce contro le autorità e le agenti. Nel decreto penale si legge che la donna «ha ostacolato lo svolgimento del controllo e lo ha inutilmente ritardato in termini di tempo».

Oltre a questo reato, la donna è stata condannata anche per violazione intenzionale del codice della strada. È emerso inoltre che aveva precedentemente consumato cocaina, motivo per cui è stata ritenuta colpevole anche di un reato ai sensi della legge sugli stupefacenti.

Se l'è cavata con una multa

La donna è stata condannata a una pena pecuniaria sospesa di 60 aliquote giornaliere di 30 franchi ciascuna. Il periodo di prova è di tre anni. Sono stati presi in considerazione i due giorni di detenzione già scontati.

Inoltre deve pagare una multa di 770 franchi e le spese legali per circa 1'000 franchi.