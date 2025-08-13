Da dieci giorni non si hanno più tracce della turista scozzese Michele Ann Joy Bourda. È scomparsa durante la sua vacanza al mare in Grecia. Handout

Una vacanza idilliaca si trasforma in un incubo: da 10 giorni non si hanno più tracce della 59enne Michele Ann Joy Bourda. La turista scozzese è scomparsa su una spiaggia della Grecia settentrionale mentre il marito faceva un pisolino.

Particolarmente misterioso è che i suoi effetti personali sono stati abbandonati.

Il marito Chris Bourda ha ora mosso gravi accuse alla polizia greca e ai residenti locali che, a suo parere, non hanno cercato a sufficienza la donna o hanno minimizzato l'accaduto.

Nonostante le operazioni di ricerca su larga scala a terra e in mare, finora non ci sono prove di un incidente o di un omicidio. Mostra di più

Una misteriosa scomparsa ha scosso le vacanze in Grecia di uno scozzese: il farmacista Chris Bourda teme che sia successo qualcosa di brutto alla moglie Michele Ann Joy Bourda, improvvisamente scomparsa dalla spiaggia di Ofrynio a Kavalan senza lasciare traccia.

Da allora non c'è più traccia della 59enne: i suoi effetti personali sono stati lasciati sulla spiaggia. Secondo quanto riportato dallo «Scottish Daily Record», l'incidente è avvenuto quando Chris stava facendo un breve pisolino sulla spiaggia.

Quando si è svegliato, sua moglie non si trovava da nessuna parte. Nonostante le immediate ricerche, la donna risulta ancora dispersa. Le autorità locali hanno avviato un'operazione di ricerca su larga scala per ritrovarla.

Le circostanze della sua scomparsa sono un mistero. Finora non ci sono indicazioni di un incidente o di un crimine. Amici e familiari continuano a sperare in un segno di vita, mentre le ricerche proseguono a pieno ritmo.

Il marito accusa la polizia di non aver aiutato

Lo scozzese ha mosso gravi accuse contro i padroni di casa e le autorità greche. Il 1° agosto si è svegliato sulla spiaggia di Kavala, nella Grecia settentrionale, e ha scoperto che sua moglie era sparita. Le sue cose, compreso l'asciugamano, erano ancora sul lettino accanto a lui. Preoccupato, l'ha cercata.

Ha chiesto aiuto in un vicino ristorante sulla spiaggia, ma non è stato preso sul serio. «Mi sono addormentato e quando mi sono svegliato lei non c'era più. Ho chiesto al cameriere se l'avesse vista, ma si è messo a ridere», racconta Bourda.

Anche la polizia greca è stata criticata. Secondo l'uomo hanno cercato sua moglie solo a malincuore. Il giorno della scomparsa, non c'era nessun agente sulla spiaggia, solo un'auto della polizia che percorreva la strada senza che gli agenti scendessero.

Bourda è deluso dalla mancanza di sostegno. Critica anche il fatto che importanti riprese video siano state analizzate solo giorni dopo.

La polizia e la guardia costiera si difendono e sottolineano le loro vaste operazioni di ricerca a terra e in mare, che tuttavia non hanno dato alcun indizio su dove si trovi Michele. Secondo le autorità, non ci sono segni di un coinvolgimento di terze parti.