Diverse persone sono rimaste ferite in un incidente prima del derby di Barcellona. Screenshot X

Poco prima del derby cittadino di Barcellona e del titolo del Barça, un incidente ha causato scene caotiche e grande paura. La polizia ha ora i primi riscontri.

DPA dpa

Un clamoroso incidente è avvenuto poco prima dell'importante derby calcistico tra Espanyol Barcelona e FC Barcelona e sarebbe stato causato dalla paura di un'automobilista per i tifosi che circondavano il suo veicolo.

Secondo la polizia, è ormai chiaro che quanto successo «non è stato intenzionale». Secondo le ultime informazioni delle autorità, 16 persone sono rimaste leggermente ferite.

L'auto è stata improvvisamente circondata da un gran numero di fan, la conducente «si è sentita molestata» e ha colpito diverse persone nel «tentativo di fuggire», ha dichiarato il commissario Eduard Sallent dell'unità di polizia catalana Mossos d'Esquadra.

I test alcolemici e antidroga della donna sono risultati negativi.

Il derby è stato anche brevemente interrotto

L'incidente è avvenuto nella tarda serata di giovedì, non lontano dallo stadio dell'Espanyol, nel sobborgo barcellonese di Cornellà de Llobregat.

Poiché i retroscena e la gravità di quanto successo erano inizialmente sconosciuti, anche il derby cittadino è stato brevemente interrotto pochi minuti dopo il calcio d'inizio.

Sul luogo dell'incidente si sono verificate scene di caos per diversi minuti e si è temuto un attentato. Tuttavia, poiché nessuno è rimasto gravemente ferito, questo non ha messo in ombra la vittoria per 2-0 del Barcellona di Hansi Flick sui rivali cittadini.

Contrariamente a quanto riportato dai media, il luogo dell'incidente non è stato chiuso al traffico.

I video circolati sui social media mostrano numerosi tifosi dell'Espanyol che spingono e scuotono un veicolo bianco prima che questo si fermi improvvisamente e travolga diverse persone lungo un tratto di decine di metri.

El atropello masivo en Cornellá antes del Espanyol - Barcelona



pic.twitter.com/d4rejfVGlV — ‏️ٓ‏️ (@CocoExiliado) May 15, 2025

Donna accusata di aver causato danni fisici per negligenza

Il commissario ha sottolineato che l'auto coinvolta nell'incidente non viaggiava a velocità eccessiva. Sallent è stato citato dal canale televisivo statale «RTVE» e da altri media per dire, tra le altre cose: «Il veicolo era addirittura fermo all'inizio, poi ha cercato di liberare la strada e ha colpito le persone che si trovavano direttamente di fronte».

Una valutazione più precisa dell'incidente sarà possibile solo dopo che la conducente sarà stata interrogata. La donna, che secondo i media ha circa 45 anni e non ha precedenti penali, è stata inizialmente arrestata per lesioni personali colpose e guida spericolata, ha detto l'ispettore.