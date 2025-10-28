  1. Clienti privati
Donna suona il clarinetto durante un intervento al cervello per il Parkinson

ai-scrape

28.10.2025 - 08:34

Denise Bacon, una logopedista in pensione di 65 anni, ha ripreso a suonare il clarinetto durante un intervento chirurgico al cervello al King's College Hospital di Londra. Alla donna sono stati impiantati degli elettrodi per alleviare i sintomi del Parkinson.

Alessia Moneghini

28.10.2025, 08:34

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Denise Bacon è stata sottoposta a un intervento di stimolazione cerebrale profonda al King's College Hospital di Londra.
  • L'operazione chirurgica mira a contrastare i sintomi del morbo di Parkinson che hanno limitato i movimenti della donna.
  • Durante l'intervento, la logopedista in pensione ha iniziato a suonare il clarinetto grazie alla stimolazione tramite elettrodi.
  • «La cosa più bella, non vedevo l'ora», ha commentato Denise una volta uscita dalla sala operatoria.
Mostra di più

Una straordinaria operazione chirurgica ha permesso a Denise Bacon, una logopedista in pensione di 65 anni di Crowborough, East Sussex, di suonare il clarinetto mentre veniva sottoposta a un intervento di stimolazione cerebrale profonda.

Come riporta «RaiNews», l'operazione, eseguita al King's College Hospital di Londra, mirava a contrastare i sintomi del morbo di Parkinson che avevano compromesso la sua capacità di movimento e la sua passione per la musica.

Durante le quattro ore di intervento, il professor Keyoumars Ashkan ha impiantato elettrodi nel cervello di Denise attraverso piccoli fori nel cranio. Questi elettrodi sono collegati a un generatore di impulsi simile a un pacemaker, impiantato nel torace, che monitora e regola automaticamente la stimolazione cerebrale.

Questo dispositivo ricaricabile offre un miglioramento a lungo termine dei disturbi del movimento resistenti ai farmaci.

«La cosa più bella, non vedevo l'ora»

Denise è rimasta sveglia durante l'intervento e ha potuto suonare il clarinetto, mostrando immediati miglioramenti nella mobilità delle dita e nella capacità motoria.

Il professor Ashkan ha sottolineato che la stimolazione cerebrale profonda è una tecnica consolidata per trattare i disturbi del movimento.

Dopo l'operazione, Denise ha espresso la sua gioia per i risultati ottenuti: «La stimolazione ha subito migliorato il movimento della mia mano destra e la capacità di suonare il clarinetto. La cosa più bella, non vedevo l'ora. Ora sto già tornando a camminare meglio e non vedo l’ora di tornare in piscina e a ballare».

