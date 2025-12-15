Le persone si riuniscono intorno a un monumento floreale sulla spiaggia di Bondi Beach, a Sydney, il giorno dopo la sparatoria. Mark Baker/AP/dpa

Una donna svizzera, che vive a soli 500 metri da Bondi Beach a Sydney, ha raccontato a blue News la sua esperienza durante la sparatoria che si è consumata ieri. L'Australia è sotto shock, ma ciononostante migliaia di persone hanno mostrato la loro solidarietà portando dei fiori o riunendosi in preghiera sul luogo dell'attentato.

Una donna svizzera, che vive a soli 500 metri dalla spiaggia australiana, ha raccontato a «blue News» la sua esperienza durante la sparatoria.

Dopo l'attentato la spiaggia è deserta: la costernazione trascende i confini religiosi e si riflette in numerosi gesti di solidarietà. Mostra di più

A un giorno dall'attacco avvenuto durante la celebrazione della festività ebraica di Hanukkah a Bondi Beach, a Sydney, l'Australia è ancora sotto shock. Una cittadina svizzera residente nella città australiana ha raccontato quanto vissuto durante la sparatoria.

«Al momento dell'attacco ero nel mio appartamento». Fortunatamente lei e il suo ragazzo avevano deciso poso prima non andare in spiaggia. «Viviamo a circa 500 metri da Bondi Beach. Abbiamo discusso se fosse il caso di andare lo stesso».

All'inizio l'atmosfera era meravigliosa. «Era una serata tranquilla. Un classico tramonto rosa, tutti si godevano l'atmosfera». Poi all'improvviso ha sentito le sirene della polizia.

«È incredibile: si vede tutto»

A quel punto si è resa conto che doveva essere successo qualcosa: «Ho scoperto tramite i social media cosa era successo a soli 500 metri dalla mia porta di casa».

In quel momento i social network stavano letteralmente esplodendo. «Tutti i video sono stati condivisi in un gruppo di Facebook. È incredibile: si vede tutto».

Allo stesso tempo dimostra quanto sia forte la comunità di Sydney. «I civili e i bagnini si sono immediatamente attivati per aiutare. Oggi, migliaia di persone si sono recate in pellegrinaggio sul posto per deporre dei fiori». C'erano lunghe code fuori dai negozi.

Bondi Beach è ora completamente vuota

Adesso Bondi Beach è deserta. «Normalmente la spiaggia è piena di atleti e nuotatori dalle 6 del mattino». Ma oggi è completamente vuota. L'ultima volta che è stata così è stato durante il periodo del Covid.

Bondi Beach è completamente vuota dopo l'attacco. zvg

Per la svizzera l'incidente è un'esperienza che la colpisce: «È terribile che possa accadere una cosa del genere». Allo stesso tempo, c'è grande solidarietà.

Lo confermano anche le notizie recenti. La costernazione si estende ben oltre i confini religiosi, come si può vedere davanti al padiglione di Bondi Beach. In un semicerchio intorno ai fiori presenti sul posto, due uomini recitano un canto di preghiera.

«Siamo venuti a rendere omaggio», dice un residente della zona che non è ebreo. Era scioccato dal fatto che un attacco terroristico fosse avvenuto praticamente davanti alla sua porta di casa. Non riusciva a descrivere ciò che gli passava per la testa. «Sono senza parole» è una frase che è stata usata spesso.