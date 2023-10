I fatti sono avvenuto in un distretto di Delhi KEYSTONE/AP/MANISH SWARUP

Una donna svizzera è stata trovata morta in India. Lo ha confermato questa sera il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), senza però rilasciare ulteriori dettagli.

Ieri, media del subcontinente avevano riferito che la vittima, residente a Zurigo, sarebbe stata uccisa da un uomo indiano in un distretto di Delhi, dopo che quest'ultima ha rifiutato una proposta di matrimonio.

La donna avrebbe conosciuto il suo aggressore, indiano, su un'app di incontri. Il suo corpo senza vita e legato è stato ritrovato venerdì in un sacco di plastica, all'esterno di una scuola, come riporta il Times of India. Il presunto assassino è stato arrestato la stessa sera e la vittima identificata. Il giornale ha fornito i loro nomi.

Anche i quotidiani zurighesi «Blick» e «20Minuten» hanno riportato quanto accaduto.

daoe, ats