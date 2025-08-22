Un aereo diretto a Manchester ha dovuto fare uno scalo all'aeroporto di Colonia/Bonn a causa di una passeggera aggressiva (immagine illustrativa). Keystone

Una donna di 41 anni, fortemente ubriaca, ha aggredito i compagni di viaggio e i membri dell'equipaggio dell'aereo. Di conseguenza il velivolo ha dovuto effettuare un atterraggio non previsto all'aeroporto di Colonia/Bonn.

DPA dpa

Giovedì una passeggera ubriaca ha dato in escandescenza su un volo dall'Inghilterra a Cipro, causando uno scalo imprevisto all'aeroporto di Colonia/Bonn.

La donna, una cittadina britannica di 41 anni, ha preso a pugni, calci e insulti i compagni di viaggio e i membri dell'equipaggio e li ha minacciati, come annunciato dalla polizia.

L'aereo era originariamente diretto da Manchester a Larnaca. I servizi di emergenza allertati hanno affrontato la donna e l'hanno presa in custodia per smaltire la sbornia.

Un test alcolemico ha rivelato che aveva un tasso di alcol nel sangue dell'1,76 per mille. Secondo le forze dell'ordine, la cittadina britannica sarà rimandata nel suo Paese d'origine.

Dato che l'aereo non è potuto decollare per motivi tecnici, i passeggeri rimasti a bordo hanno dovuto attendere per diverse ore nell'area di transito un velivolo sostitutivo, ha dichiarato un portavoce della polizia. Nessuno è rimasto ferito durante l'operazione.