La principessa thailandese Bajrakitiyabha Mahidol, conosciuta come Bha, è morta all'età di 47 anni: era in coma dal 2022 a causa di un possibile problema cardiaco. KEYSTONE

La principessa Bajrakitiyabha, figlia maggiore del re di Thailandia Maha Vajiralongkorn, è morta. La giurista ed ex ambasciatrice era considerata una delle figure più importanti nell'entourage del sovrano. Era in coma dal 2022.

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Hai fretta? blue News riassume per te La principessa thailandese Bajrakitiyabha è morta serenamente, all'età di 47 anni, giovedì sera (ora locale) al King Chulalongkorn Memorial Hospital di Bangkok.

La 47enne figlia del re Maha Vajiralongkorn era stata ricoverata in ospedale nel dicembre 2022 in seguito a un malore.

Da allora la dottoressa in giurisprudenza era in coma.

Di recente era stato comunicato un peggioramento causato da diverse infezioni in vari organi. Mostra di più

Un grande lutto colpisce la Thailandia: la popolare principessa Bajrakitiyabha è morta all'età di 47 anni.

Come comunicato dal Palazzo, è deceduta serenamente giovedì sera (ora locale) al King Chulalongkorn Memorial Hospital di Bangkok.

La figlia maggiore del re Maha Vajiralongkorn, chiamata affettuosamente principessa Bha nel suo Paese, era stata ricoverata in ospedale nel dicembre 2022 in seguito a un collasso. La causa sarebbe stata un problema cardiaco. Da allora era in coma.

Le sue condizioni di salute erano già peggiorate notevolmente a maggio. Secondo i medici diverse infezioni avevano colpito vari organi. Di conseguenza, la pressione sanguigna della principessa era scesa e si erano verificate aritmie cardiache.

Negli ultimi tempi le funzioni polmonari e renali erano state sostenute da apparecchiature mediche. Giovedì le sue condizioni sono diventate sempre più critiche, si legge nel comunicato.

La principessa Bha tiene un discorso durante il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite presso la sede europea delle Nazioni Unite a Ginevra nel 2009. Keystone/Salvatore Di Nolfi

Il re ha ordinato che la salma sia trasportata nella Sala del Trono del Grand Palace di Bangkok, dove il pubblico potrà darle l'ultimo saluto. In un secondo momento la principessa sarà sepolta con i massimi onori.

Il Grand Palace è il centro storico e culturale di Bangkok e un simbolo della Thailandia.

Una malattia cardiaca come causa scatenante?

Negli ultimi anni la famiglia reale ha rilasciato solo sporadici comunicati sulle sue condizioni. Circa quattro anni fa Bha era improvvisamente svenuta nella provincia nord-orientale di Nakhon Ratchasima mentre addestrava i suoi cani.

La causa scatenante sarebbe stata una malattia cardiaca. Da allora è stata curata in un ospedale di Bangkok, ma sembra che non abbia più ripreso conoscenza. Per molto tempo non si è saputo molto sulle sue condizioni di salute.

La principessa Bha con suo padre, il re Maha Vajiralongkorn, il 1° novembre 2020 a Bangkok. Foto: Keystone/AP Photo/Wason Wanichakorn

Dopo il suo collasso, molte persone hanno pregato e deposto fiori davanti a un altare allestito in ospedale con un ritratto della principessa. Anche in molti templi del Paese i thailandesi si sono inginocchiati davanti alla sua immagine.

Una giurista e ambasciatrice

La dottoressa in giurisprudenza era figlia del primo matrimonio del monarca (73 anni). Dal 2012 al 2014 è stata ambasciatrice del suo Paese in Austria. Ha anche lavorato temporaneamente presso le Nazioni Unite a New York.

La principessa Bha avrebbe fatto parte per anni della cerchia più ristretta del re, che non ha ancora nominato un erede ufficiale. In generale nella successione al trono vengono però privilegiati gli uomini. Oltre a Bha il re ha ufficialmente altri sei figli nati da tre diverse relazioni.

Solo lo scorso ottobre è venuta a mancare la madre del monarca, Sirikit, all’età di 93 anni. È stata regina per oltre sei decenni, fino alla morte del re Bhumibol nel 2016.