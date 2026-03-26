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95'621 chilometri percorsi Dopo 4 anni in giro per il mondo, «Solar Butterfly» torna a casa

SDA

26.3.2026 - 15:17

Dopo 4 anni in giro per il mondo, «Solar Butterfly» torna a casa - Gallery
Dopo 4 anni in giro per il mondo, «Solar Butterfly» torna a casa - Gallery. Louis Palmer in posa davanti al "Solar Butterfly" nel maggio del 2022. (Foto archivio)

Louis Palmer in posa davanti al "Solar Butterfly" nel maggio del 2022. (Foto archivio)

Immagine: Keystone

Dopo 4 anni in giro per il mondo, «Solar Butterfly» torna a casa - Gallery. Louis Palmer oggi a Horw (LU), di ritorno dal suo lungo viaggio che lo ha portato in giro per il mondo.

Louis Palmer oggi a Horw (LU), di ritorno dal suo lungo viaggio che lo ha portato in giro per il mondo.

Immagine: Keystone

Dopo 4 anni in giro per il mondo, «Solar Butterfly» torna a casa - Gallery
Dopo 4 anni in giro per il mondo, «Solar Butterfly» torna a casa - Gallery. Louis Palmer in posa davanti al "Solar Butterfly" nel maggio del 2022. (Foto archivio)

Louis Palmer in posa davanti al "Solar Butterfly" nel maggio del 2022. (Foto archivio)

Immagine: Keystone

Dopo 4 anni in giro per il mondo, «Solar Butterfly» torna a casa - Gallery. Louis Palmer oggi a Horw (LU), di ritorno dal suo lungo viaggio che lo ha portato in giro per il mondo.

Louis Palmer oggi a Horw (LU), di ritorno dal suo lungo viaggio che lo ha portato in giro per il mondo.

Immagine: Keystone

Dopo quattro anni in viaggio in giro per il mondo, «Solar Butterfly», la casetta mobile completamente alimentata da energia solare, è rientrata a Horw, nel cantone di Lucerna, dove era stata ideata.

Keystone-SDA

26.03.2026, 15:17

26.03.2026, 15:26

Il progetto, sviluppato dalla Scuola universitaria professionale di Lucerna (HSLU) e finanziato tramite donazioni e sponsor privati, è stato condotto dall'inventore Louis Palmer, che tra il 2007 e il 2008 aveva già circumnavigato il globo con un'auto a energia solare.

Con «Solar Butterfly», Palmer era partito nel 2022 per un nuovo viaggio attorno al pianeta. L'abitazione mobile, completamente autosufficiente, prende il nome proprio dal suo aspetto simile a una farfalla capace di dispiegare pannelli fotovoltaici di 80 metri quadrati come ali, e in grado di produrre energia elettrica, utilizzabile anche per alimentare la vettura che la traina.

Il veicolo ha così percorso complessivamente 95'621 chilometri e attraversato 47 Paesi. Nel corso del lungo viaggio, la squadra, composta complessivamente da 44 persone, che per gli ultimi quattro anni ha seguito il mezzo, ha fatto tappa in varie scuole e aziende di tutto il mondo con lo scopo di sensibilizzare la popolazione sull'ambiente e le energie rinnovabili.

Tra le varie tappe, anche il vertice mondiale sul clima COP30 di Belém, in Brasile. Il progetto ripartirà ora con un tour attraverso la Svizzera.

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