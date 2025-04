Kevin McMahon ha scoperto con un test del DNA di essere stato scambiato alla nascita. CNN

A 64 anni, Kevin McMahon ha scoperto - dopo decenni di sofferenza - di essere stato scambiato alla nascita. Un test del DNA ha rivelato la scioccante verità. L'uomo di New York pensa di fare causa all'ospedale dove è avvenuto lo sfortunato errore.

Lea Oetiker

Kevin McMahon, di New York, ha vissuto per 64 anni nella convinzione di non essere amato dalla sua famiglia. La sua infanzia è stata infatti caratterizzata da abusi e abbandono. Un test del DNA ha infine rivelato la sconvolgente verità: è stato scambiato alla nascita.

Nello stesso giorno, due ragazzi con il cognome McMahon sono nati a pochi minuti di distanza l'uno dall'altro al Jamaica Hospital Medical Centre nel Queens.

E Kevin è finito per errore nella famiglia del distretto newyorchese invece che nella sua famiglia biologica di Long Island. «Questo errore ha cambiato tutta la mia vita», ha dichiarato alla «CNN».

Kevin vuole fare causa all'ospedale

La famiglia con cui Kevin è cresciuto era tutt'altro che amorevole. Sua madre era un'alcolizzata, sua nonna lo maltrattava e suo padre non lo riconosceva come figlio. Anche i suoi fratelli lo trattavano male e lo prendevano in giro.

Il 64enne intende fare causa all'ospedale responsabile dell'errore. Il suo avvocato Jeremy Schiowitz ha affermato: «Il DNA dimostra che i bambini sono stati scambiati».

Il pensiero dei suoi genitori biologici, che sono già deceduti, è sempre presente nella mente di Kevin. Il padre biologico era un falegname, la madre amava gli uccelli, interessi che anche Kevin condivide.

«Avrei potuto condividere così tanto con i miei genitori biologici, ma questa possibilità mi è stata tolta», si rammarica.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto di AI.