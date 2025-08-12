  1. Clienti privati
A un passo dalle nozze? Dopo 9 anni arriva la proposta di Ronaldo a Georgina: «Sì, lo voglio». L'anello è da brividi

ai-scrape

12.8.2025 - 09:06

Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo in occasione dei Globe Soccer Awards 2024
Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo in occasione dei Globe Soccer Awards 2024
IMAGO/LaPresse

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez potrebbero presto convolare a nozze. Dopo anni di fidanzamento, la proposta di matrimonio sembra essere arrivata.

Igor Sertori

12.08.2025, 09:06

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Dopo nove anni sembra che Cristiano Ronaldo abbia finalmente deciso di chiedere la mano a Georgina Rodríguez, la madre di due dei suoi figli.
  • Lei ha infatti postato una foto emblematica, di un nuovo costosissimo anello, accompagnata dalla frase: «Sì, lo voglio. In questa e in tutte le mie vite».
  • In passato l'influencer aveva detto che la decisione di sposarsi spettava a lui.
  • La superstar portoghese, invece, aveva dichiarato che il matrimonio avverrà quando entrambi sentiranno il «click».
  • Il valore dell'anello in questione dovrebbe aggirarsi tra i 6 e i 12 milioni di euro. 
Mostra di più

Dopo un fidanzamento di ben nove anni, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez sembrano pronti a fare il grande passo verso il matrimonio.

L'influencer ha recentemente condiviso su Instagram un post che ha fatto sognare i fan: «Sì, lo voglio. In questa e in tutte le mie vite», ha scritto, lasciando intendere che la proposta sia finalmente arrivata.

Il gioiello che suggella questa promessa d'amore è un anello di straordinario valore. Stando ad alcune stime riportate dal magazine «Chi», il suo prezzo si aggirerebbe intorno ai 6 milioni di euro, mentre la rivista «HOLA!» lo valuta addirittura 12 milioni, considerando la qualità e la rarità dei diamanti che lo compongono.

Nonostante la loro vita sembri perfetta, con successo, ricchezza e una famiglia unita, il matrimonio è un passo che la coppia non ha ancora compiuto.

Calcio. Ronaldo rinnova all'Al-Nassr

CalcioRonaldo rinnova all'Al-Nassr

Gli amici della modella la prendono in giro

In un'intervista per il reality «I Am Georgina» su Netflix, la modella ha raccontato come i suoi amici spesso la prendano in giro, chiedendole quando arriverà il giorno delle nozze. Lei ha chiarito che la decisione finale spetta a lui.

Da parte sua il portoghese, sempre secondo «Chi», aveva dichiarato che il matrimonio avverrà quando entrambi sentiranno che è il momento giusto, quel «click» che li guiderà.

«Potrebbe essere tra un anno, sei mesi o anche un mese. Sono sicuro al 1000% che accadrà», ha affermato.

Anche se non sono ancora ufficialmente sposati, la superstar del calcio si riferisce spesso a Georgina come sua moglie. Durante i Globe Soccer Awards, ha detto: «Il mio figlio maggiore è qui, mia moglie [Georgina] è qui».

«Cosa vuoi fare da grande?». L'esilarante reazione della figlia di Cristiano Ronaldo alla domanda sul suo futuro

«Cosa vuoi fare da grande?»L'esilarante reazione della figlia di Cristiano Ronaldo alla domanda sul suo futuro

Per ora, la coppia sembra godersi ogni momento insieme, aspettando il momento perfetto per il loro «sì».

Il redattore ha scritto parte di questo articolo con l'aiuto dell'AI.

