Dopo un fidanzamento di ben nove anni, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez sembrano pronti a fare il grande passo verso il matrimonio.
L'influencer ha recentemente condiviso su Instagram un post che ha fatto sognare i fan: «Sì, lo voglio. In questa e in tutte le mie vite», ha scritto, lasciando intendere che la proposta sia finalmente arrivata.
Il gioiello che suggella questa promessa d'amore è un anello di straordinario valore. Stando ad alcune stime riportate dal magazine «Chi», il suo prezzo si aggirerebbe intorno ai 6 milioni di euro, mentre la rivista «HOLA!» lo valuta addirittura 12 milioni, considerando la qualità e la rarità dei diamanti che lo compongono.
Nonostante la loro vita sembri perfetta, con successo, ricchezza e una famiglia unita, il matrimonio è un passo che la coppia non ha ancora compiuto.
In un'intervista per il reality «I Am Georgina» su Netflix, la modella ha raccontato come i suoi amici spesso la prendano in giro, chiedendole quando arriverà il giorno delle nozze. Lei ha chiarito che la decisione finale spetta a lui.
Da parte sua il portoghese, sempre secondo «Chi», aveva dichiarato che il matrimonio avverrà quando entrambi sentiranno che è il momento giusto, quel «click» che li guiderà.
«Potrebbe essere tra un anno, sei mesi o anche un mese. Sono sicuro al 1000% che accadrà», ha affermato.
Anche se non sono ancora ufficialmente sposati, la superstar del calcio si riferisce spesso a Georgina come sua moglie. Durante i Globe Soccer Awards, ha detto: «Il mio figlio maggiore è qui, mia moglie [Georgina] è qui».