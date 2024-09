Quattro passeggeri della «Serenade of the Seas», tra cui Angie Linderman (a sinistra) e Little Rat Brain (seconda da destra). Angie Linderman

Dopo un viaggio in mare durato ben nove mesi, con oltre 60 destinazioni visitate, la crociera intorno al mondo della compagnia statunitense Royal Caribbean si è conclusa nel porto di Miami il 10 settembre. Ora i passeggeri, alcuni dei quali sono diventati delle celebrità sui social, devono tornare alla loro vita.

Nove mesi dopo essere salpato, nel dicembre 2023, il transatlantico «Serenade of the Seas» è tornato nel porto di Miami il 10 settembre di quest'anno.

Poco tempo dopo la partenza, tutto quello che succedeva durante la crociera era praticamente diventato virale sui social media grazie ai numerosi video di Tiktok e Instagram pubblicati dai viaggiatori.

Il viaggio sembrava un vero e proprio reality show. Numerosi passeggeri hanno infatti condiviso giornalmente le loro esperienze sul web, affascinando il pubblico e fornendo molti spunti di discussione. I loro follower attendevano con ansia possibili intrecci romantici, conflitti o colpi di scena a bordo.

Al termine del viaggio, numerosi passeggeri hanno parlato con la «CNN» della loro esperienza.

I passeggeri sono diventati improvvisamente degli influencer

La «Serenade of the Seas» è diventata molto famosa online soprattutto durante i primi mesi.

«Milioni di persone ci guardavano e si chiedevano: 'Quale dramma starà per succedere?'», ricorda la passeggera «Little Rat Brain» (LRB). La 24enne è una di coloro che ha raggiunto la fama su Internet grazie alla crociera intorno al mondo. Ora sono oltre 150.000 gli utenti che seguono la statunitense su Tiktok.

«È stato il set-up perfetto per un reality show televisivo. Tante persone in un piccolo spazio e tutto gratis», aggiunge LRB, che non vuole essere identificata con il suo vero nome.

Per inciso: la crociera non era gratuita. Il prezzo del biglietto variava da poco meno di 60.000 dollari a un massimo di 120.000. Tuttavia, cibo e bevande sulla nave erano inclusi nel prezzo del biglietto per tutti i nove mesi.

«Nessuno è stato gettato in mare!»

Chi sperava in notizie scioccanti o in grandi storie d'amore è rimasto ampiamente deluso. I video più spettacolari erano incentrati su sorprendenti cambiamenti di rotta della nave dovuti a eventi meteorologici estremi.

Secondo la «CNN», durante i nove mesi sono circolate solo alcune voci di divorzio. «E tutti coloro che avevano previsto che qualcuno sarebbe stato gettato in mare sono rimasti delusi», dice sorridendo LRB.

«A un certo punto abbiamo sicuramente visto un calo nell'interesse della gente», spiega invece il passeggero e Tiktoker Anthony McWilliams. «Ho dei follower che sono stati con me per tutti i nove mesi. Ma ci sono anche persone che mi hanno detto: 'Oh, pensavamo che fossi morto'».

Per alcuni viaggiatori, decisamente meno social, la diminuzione del monitoraggio online è stata un sollievo. Altri invece hanno avuto più difficoltà a dire addio alla loro nuova fama. «È stato un colpo emotivo quando l'interesse sul web è diminuito», ha dichiarato alla «CNN» l'influencer Angie Linderman.

Nonostante ciò, secondo la maggior parte dei passeggeri la crociera di nove mesi ha creato ricordi e amicizie che porteranno con loro per il resto della vita.

Da passeggeri a influencer (video in tedesco):