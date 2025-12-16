Dopo aver insultato delle attiviste, Brigitte Macron si spiega: «Mi dispiace, ma...»

«Mi dispiace se ho ferito i sentimenti delle donne vittime, è a loro e solo a loro che penso», ha dichiarato la moglie del Presidente francese, prima di aggiungere che i suoi commenti erano privati e destinati a «quattro persone». KEYSTONE

Lunedì sera Brigitte Macron si è detta «dispiaciuta» di aver «ferito i sentimenti» delle donne vittime di violenza sessuale. In un'intervista rilasciata all'agenzia di stampa «Brut», ha reagito per la prima volta alle polemiche suscitate dai suoi commenti sulle attiviste femministe che aveva definito «brutte stronze».

Keystone-SDA ATS

«Mi dispiace se ho ferito i sentimenti delle donne vittime di violenze sessuali, è a loro e solo a loro che penso», ha dichiarato Brigitte Macron, prima di aggiungere che i suoi commenti erano privati e destinati a «quattro persone».

Alla domanda se si fosse pentita delle osservazioni fatte a margine di uno spettacolo del comico Ary Abittan, ha risposto: «Non posso pentirmene. Sono sì la moglie del presidente della Repubblica francese, ma sono prima di tutto me stessa. E quindi quando sono in privato posso lasciarmi andare in modi assolutamente inappropriati».

La moglie del capo dello Stato ha fatto queste osservazioni all'inizio di dicembre in riferimento alle attiviste femministe che avevano interrotto uno spettacolo di Ary Abittan, accusato di stupro, ma il cui caso è stato archiviato dai tribunali.

Le parole di Brigitte Macron sono state riprese in un video pubblicato dal settimanale «Public».

Nel backstage con l'artista, la First Lady francese ha detto che voleva rassicurarlo e rispondere alla «sua paura» dopo gli incidenti che avevano interrotto il suo spettacolo il giorno prima.

«Avevo bisogno di rassicurarlo. L'ho fatto certamente in modo imbarazzante, ma non avevo altre parole a disposizione in quel momento», ha spiegato la donna, rivendicando il suo «diritto di parlare e di pensare». Ha chiarito che non era a conoscenza del fatto che questi scambi venissero filmati.

Quattro attiviste del collettivo femminista #NousToutes, indossando maschere con l'immagine di Ary Abittan e la parola «stupratore», hanno interrotto il suo spettacolo il 6 dicembre al teatro Folies Bergère di Parigi, scandendo «Abittan stupratore».

La vicenda

Alla fine del 2021, il comico è stato accusato di stupro da una giovane donna che frequentava da qualche settimana. Dopo un'indagine durata tre anni, il caso è stato archiviato e il ricorso è stato accolto a gennaio, ma da allora il suo ritorno sul palcoscenico è stato contestato dalle femministe che protestano regolarmente fuori dai locali in cui si esibisce.

In questa intervista apparentemente improvvisata con «Brut», Brigitte Macron ribadisce il suo impegno nei confronti delle vittime di violenza e molestie.

«Quando mi viene chiesto aiuto, lo faccio sempre su questo tema perché è una priorità», afferma, pur rivendicando discrezione nelle azioni che può intraprendere. «Tutto ciò che accade loro è anche affar mio», ha aggiunto.

I commenti di Brigitte Macron hanno provocato un'ondata di sostegno alle attiviste femministe, con molte attrici e celebrità che hanno postato messaggi sui social network dicendo: «Anch'io sono una brutta stronza».